¡Viene una madrugada helada! Activan alerta amarilla por frío al sur de la CDMX
La SGIRPC activó la Alerta Amarilla por frío al sur de la CDMX para este viernes 28 de noviembre ante temperaturas de 4 a 6 grados. Consulta las recomendaciones.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por frío para la madrugada y mañana del viernes 28 de noviembre de 2025 en la alcaldía Tlalpan, CDMX donde se esperan temperaturas entre 4 y 6 grados.
La dependencia también adelantó que durante la noche de este jueves y primeras horas del viernes se registrará un descenso notable de temperatura, además de fuertes vientos.
¿En qué horario aplica la alerta amarilla por frío en la CDMX?
- Inicio: 00:00 horas del 28 de noviembre
- Fin: 08:00 horas del 28 de noviembre
- Alcaldía afectada: Tlalpan
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 28/11/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/A4KVol3z7W— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2025
Temperaturas esperadas en la CDMX
El boletín meteorológico también indica:
- Madrugada fría a muy fría en el sur de la ciudad
- Ambiente templado durante el día
- Cielo medio nublado con probabilidad de lluvias ligeras
- Vientos del norte y noreste entre 10 y 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h
Hoy se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a #nublado y #lluvias ligeras. #Vientos del norte y noreste con rachas cercanas a 50 km/h. Mañana se espera un descenso en temperaturas con madrugada #fría a muy fría en el sur.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2025
Se recomienda estar atentos a los avisos del… pic.twitter.com/nzb2QKkKie
Recomendaciones para cuidarte del frío
Autoridades capitalinas emitieron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos por la exposición a bajas temperaturas:
- Abrígate y cubre nariz y boca para evitar respirar aire frío
- Evita cambios bruscos de temperatura
- Mantén ventilados los espacios si usas calentadores
- Utiliza crema o protector para la piel
- Consume frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
- Protege a tus mascotas del frío y evita que duerman a la intemperie
- Lávate las manos con frecuencia para prevenir enfermedades respiratorias
🧥 En los días y noches de #frío, atiende las recomendaciones de #Ollin y protégete:— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2025
🔵 Abrígate y cubre nariz y garganta
🔵 Evita la exposición prolongada al sol
🔵 Usa protector para la piel
🔵 Si usas calentadores, ventila los espacios
🔵 Consume líquidos, frutas y verduras… pic.twitter.com/GYVXBsJ5PB
¿Por qué se activa la alerta amarilla por frío en la CDMX?
Este nivel se aplica cuando se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados, principalmente en zonas altas del sur de la capital. Las condiciones de humedad, nubosidad y viento pueden incrementar la sensación de frío.
Línea de emergencia en CDMX
Para reportes relacionados con salud o riesgos por bajas temperaturas, la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil recuerda a la población que están disponibles los siguientes números de teléfono:
- 911
- 55-5683-2222