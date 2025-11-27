¡Viene una madrugada helada! Activan alerta amarilla por frío al sur de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por frío para la madrugada y mañana del viernes 28 de noviembre de 2025 en la alcaldía Tlalpan, CDMX donde se esperan temperaturas entre 4 y 6 grados.

La dependencia también adelantó que durante la noche de este jueves y primeras horas del viernes se registrará un descenso notable de temperatura, además de fuertes vientos.

¿En qué horario aplica la alerta amarilla por frío en la CDMX?

Inicio: 00:00 horas del 28 de noviembre

Fin: 08:00 horas del 28 de noviembre

Alcaldía afectada: Tlalpan

Temperaturas esperadas en la CDMX

El boletín meteorológico también indica:



Madrugada fría a muy fría en el sur de la ciudad

Ambiente templado durante el día

Cielo medio nublado con probabilidad de lluvias ligeras

Vientos del norte y noreste entre 10 y 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h

Recomendaciones para cuidarte del frío

Autoridades capitalinas emitieron una serie de medidas preventivas para reducir riesgos por la exposición a bajas temperaturas:



Abrígate y cubre nariz y boca para evitar respirar aire frío

Evita cambios bruscos de temperatura

Mantén ventilados los espacios si usas calentadores

Utiliza crema o protector para la piel

Consume frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Protege a tus mascotas del frío y evita que duerman a la intemperie

Lávate las manos con frecuencia para prevenir enfermedades respiratorias

¿Por qué se activa la alerta amarilla por frío en la CDMX?

Este nivel se aplica cuando se pronostican temperaturas de 4 a 6 grados, principalmente en zonas altas del sur de la capital. Las condiciones de humedad, nubosidad y viento pueden incrementar la sensación de frío.

Línea de emergencia en CDMX

Para reportes relacionados con salud o riesgos por bajas temperaturas, la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil recuerda a la población que están disponibles los siguientes números de teléfono:

