Temperaturas de hasta 0 °C: Estados afectados por evento de “Norte” y Frente frío 16 en México
Para este jueves, el clima en México se verá afectado por diversos fenómenos como el evento de “Norte”, el Frente Frío 16 y la masa de aire polar.
¡A sacar la cobija! El desplazamiento del Frente frío 16 por el noroeste de México en combinación con diversos fenómenos, provocará nuevamente un clima marcado por lluvias y un descenso de temperaturas en gran parte del país.
Fenómenos como la masa de aire polar y el evento de “Norte” provocará rachas de viento de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y oleaje fuerte en costas de Tamaulipas y Veracruz. Mientras que el aire polar ocasionará heladas en zonas montañosas.
¿En dónde va a llover hoy 27 de noviembre en México?
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén fuertes lluvias en las siguientes zonas:
- Lluvias muy fuertes: Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Oaxaca (norte).
- Lluvias fuertes: San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Papaloapan, Las Montañas, Los Tuxtlas y Olmeca), Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.
- Chubascos: Querétaro (región Sierra Gorda), Puebla (región Mixteca), Veracruz (región Sotavento) y Tabasco (occidente).
- Lluvias ligeras: Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lloviznas: Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.
Mañana y el viernes se espera #Oleaje elevado y #EventoDeNorte en el litoral del #GolfoDeMéxico. Detalles del #Pronóstico, en las imágenes🧐 pic.twitter.com/ctDlJLUYyM— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 26, 2025
¡Temperaturas de hasta 0 °C! Lista de estados donde se esperan heladas
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Oaxaca.
¿Qué es el evento de "Norte" y a qué estados afecta?
Este fenómeno se produce cuando una masa de aire polar avanza hacia el Golfo de México y genera vientos muy fuertes sobre el litoral del Golfo, afectando especialmente a las costas veracruzanas.
- Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas y Veracruz.
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Tabasco.
- Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Yucatán.
Clima en CDMX y Edomex 27 de noviembre
En cuanto a la CDMX y al Edomex, se espera un cielo parcialmente nublado y un amanecer muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas del Valle de México.
Por la tarde habrá un ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas.
La temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Mientras que, para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C.