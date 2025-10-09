¿Cuándo abren todas las estaciones de la Línea 1 del Metro CDMX? Esta es la fecha tentativa

Está tarde, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó un recorrido por las obras de modernización de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), en los tramos de Juanacatlán y Observatorio, pero los usuarios tienen la duda de ¿cuál es la fecha en la que abren todas las estaciones de la Línea 1 del Metro CDMX?

Esta es la fecha tentativa en la que reabren las estaciones de la Línea 1

Durante el recorrido en las estaciones de Juanacatlán y Observatorio se dio a conocer la fecha tentativa de apertura para todas las estaciones de la Línea 1, esto después de la remodelación de las invitaciones que planean dar seguridad y movilidad digna.

Durante la supervisión, anunció que la reapertura total de la línea está prevista para el 16 de noviembre, fecha tentativa en la que los usuarios podrán volver a utilizar todo el trayecto de manera continua y sin contratiempos.

La Línea 1 del Metro se renueva para las personas usuarias en la #CapitalDeLaTransformación.



Recorrimos las nuevas instalaciones que cuentan con una transformación que mejora la seguridad y movilidad digna para todas y todos.@MetroCDMX,@LaSEMOVI. pic.twitter.com/q2yrpGmbIo — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 9, 2025

Sin embargo, todavía se espera que se realicen pruebas después de la fecha tentativa, “Teniendo un ya resulta la obra, viene un conjunto de pruebas, más de seis pruebas que se tienen que llevar a cabo, sobre todo en cumplir y concluir con las empresas externas para certificar la seguridad”, dijo jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Sistema de transporte de apoyo de la Línea 1

Para apoyar a los usuarios que todos los días viajan en el Metro y se desplazan por la Línea 1, el Metro puso a su disposición un servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Este apoyo cuenta con cuatro circuitos, el primero de Observatorio a Isabel La Católica, el segundo Alameda Tacubaya a Isabel La Católica, el tercero de Cetram a Isabel La Católica y finalmente, el cuarto de Alameda Tacubaya a Balderas.

Este medio cuesta lo mismo que el boleto del metro, es decir, 5 pesos, y cuenta con un horario de:

