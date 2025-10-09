¿Placas foráneas también? Hoy No Circula 9 de octubre en CDMX, Edomex y Toluca

¡Otro jueves más! El programa Hoy No Circula se mantiene vigente este 9 de octubre en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México (Edomex)

Las medidas buscan reducir la contaminación, mejorar la movilidad y regular el flujo vehicular, especialmente en horas de tráfico.

¿Qué autos no pueden circular los jueves?

Los automóviles afectados por el Hoy No Circula este jueves son aquellos con:



Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Hologramas 1 y 2

Y si te lo estás preguntando, sí, esta medida también incluye a los autos con placas foráneas, los cuales deben restringir su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

¿En qué zonas del Edomex no aplican multas por el Hoy No Circula?

Como es bien sabido, en julio de 2025 la entidad mexiquense amplió el Hoy No Circula a más municipios. Originalmente, eran 18, pero ahora también se incluyen zonas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

En estos últimos no se aplicarán multas hasta enero de 2026, como parte de un periodo de adaptación para los automovilista. Para el resto, las sanciones van de los 2 mil a 3 mil 394 pesos, según lo que establece la Ley.

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacас, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa #HoyNoCircula del @Edomex ayuda a disminuir la contaminación, protege la salud de las familias mexiquenses y fomenta el uso de transporte más sustentable.

Conoce más aquí 👉 https://t.co/HUwdOc4OJM#ElPoderDeServir pic.twitter.com/1UvsVu8VgI — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) September 12, 2025

Vehículos exentos del Hoy No Circula

¡No todo es malo! Algunos vehículos están exentos de las restricciones y multas, incluyendo:



Vehículos con hologramas 0 y 00

Automóviles eléctricos o híbridos

Transporte público y escolar

Servicios de emergencia y cortejos fúnebres

Vehículos conducidos por personas con discapacidad

Autos foráneos con pase turístico vigente

Por ello, es importante que los conductores planifiquen sus traslados y consulten el calendario para evitar contratiempos y sanciones.