Reforma a la Ley de Amparo será discutida sin artículo que otorgaba retroactividad

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles modificaciones al proyecto de reformas a la Ley de Amparo, eliminando el artículo transitorio introducido por el Senado que otorgaba carácter retroactivo al ordenamiento.

Diputados eliminan retroactividad en la Ley de Amparo y corrigen transitorio del Senado

Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, explicó que la eliminación del artículo transitorio responde a la necesidad de respetar los términos de la propuesta original enviada por la presidenta de la República.

“Sí vienen transitorios, pero no el transitorio que propone el Senado. Como cámara revisora, con todo respeto, tenemos que corregir la página”, afirmó.

De esta manera, las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda corrigen la intención de los senadores de otorgar efectos retroactivos a la Ley, una medida que habría violado la Constitución.

Moreno aseguró que el dictamen mantiene la estructura y objetivos de la iniciativa presidencial, descartando cualquier disposición que pudiera generar inseguridad jurídica.

Plazos precisos para audiencias y prevención de dilaciones judiciales: Los cambios más relevantes en la legislatura

Entre los cambios más relevantes se incluyen plazos precisos para audiencias, con el objetivo de evitar la prolongación de los casos judiciales y prevenir recusaciones que busquen dilatar los procesos. Asimismo, se incorporan supuestos de revocación en el Código Fiscal para impedir la reapertura indebida de litigios.

La reforma también establece medidas para evitar que se promuevan juicios sobre actos resueltos de manera definitiva y que los tribunales destinen recursos innecesarios.

El dictamen elimina disposiciones que limitaban multas y sanciones penales a autoridades que incumplieran suspensiones o sentencias de amparo, reforzando la responsabilidad de los servidores públicos frente a estos actos.

Comisiones de Justicia y Hacienda iniciarán discusión sobre reforma a la Ley de Amparo

El próximo lunes, las Comisiones de Justicia y de Hacienda se reunirán para iniciar la discusión formal del dictamen y deliberar con la Junta de Coordinación Política sobre la posibilidad de realizar audiencias públicas. Estas audiencias permitirían recibir opiniones y propuestas de distintos sectores respecto a la reforma a la Ley de Amparo.

Con estas modificaciones, la Cámara de Diputados busca garantizar un marco legal más claro y evitar conflictos derivados de la retroactividad en los procesos judiciales.