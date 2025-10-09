¡En turbulencia! Alistan denuncia contra Fernández Noroña por usar avión privado en Coahuila

Viajar en jet privado para hablar de austeridad parece una contradicción, pero en la política mexicana ya nada sorprende. El senador morenista Gerardo Fernández Noroña, conocido por su discurso contra los privilegios, ahora enfrenta acusaciones precisamente por usar uno: un vuelo privado con matrícula estadounidense para trasladarse por Coahuila.

Presentarán denuncia contr Fernández Noroña por uso de vuelo privado

El abogado y senador panista Roberto Gil Zuarth anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Fernández Noroña por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos. La acusación busca esclarecer quién pagó el viaje, de dónde provinieron los recursos y por qué la aeronave usada tiene registro en Estados Unidos.

Gil Zuarth adelantó que pedirá a la FGR que requiera la bitácora de vuelo, el registro del propietario y los detalles financieros del traslado. El exsenador argumentó que, si el viaje se realizó con apoyo de particulares o empresas, podría configurarse un beneficio indebido a un servidor público, violando la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La denuncia se presenta luego de que se reveló que Fernández Noroña viajó en un jet privado a Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras, para asambleas informativas, con un costo aproximado de 280 mil pesos.

🚨 Noroña amenaza a los medios de comunicación



Al verse acorralado por el "viajecito", el senador de Morena arremetió contra la prensa y amenazó irónicamente con “desaparecer” a quienes, dijo, ya no cumplen su labor de denunciar excesos de poder.



La información en… pic.twitter.com/UgohRQgcOL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2025

Así “justificó" su vuelo privado Fernández Noroña

Al ser cuestionado, Fernández Noroña reconoció el viaje y defendió su decisión al señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que “a veces se justifica”.

En una polémica entrevista en el Senado, el legislador morenista además acusó al gobierno de Coahuila de filtrar el video del avión y afirmó que no transparentará el gasto porque, según dijo, “no hay nada ilegal”.

Sheinbaum reacciona a viaje de Fernández Noroña a Coahuila

Consultada sobre el tema, Claudia Sheinbaum Pardo evitó confrontar al senador. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, sostuvo que “a cada quien nos evalúa la gente” y que no entrará en polémica.

“No voy a entrar en debate con él. Cada quien es libre de opinar”, declaró la mandataria, sin pronunciarse sobre si el viaje contradice la política de austeridad republicana que destaca el partido de Morena.