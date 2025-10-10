¿Adiós a las contingencias? Hoy No Circula viernes 10 de octubre en CDMX y Edomex

¡En lancha o en camión! Este viernes 10 de octubre, el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y en algunos municipios del Estado de México (Edomex).

¿La buena noticia? Es que para este día no se necesitó activar ninguna contingencia ambiental, ya que el clima lluvioso de los últimos días ha favorecido a dispersar contaminantes.

¿Qué autos no circulan los viernes en CDMX y Edomex?

A partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, los siguientes autos no podrán circular:



Holograma 1 y 2

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

La medida aplica para las 16 alcaldías de la capital, así como en 40 municipios del Edomex, incluyendo Santiago Tianguistenco y el Valle de Toluca.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

¿Por qué no se activó la contingencia ambiental?

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre es poco común que se active el Doble Hoy No Circula, ya que la temporada de lluvias favorece la dispersión de contaminantes.

Este 2025, las condiciones se han mantenido particularmente estables, pues desde hace varias semanas no se ha decretado ninguna contingencia ambiental en el Valle de México.

Mientras que en 2024, la situación fue muy diferente, al activarse al menos 12 contingencias en la ZMVM, la cifra más alta en al menos ocho años, según datos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Qué autos sí pueden circular todos los días?

Existen varios tipos de vehículos que no están sujetos a las restricciones, incluyendo fines de semana y días con medidas ambientales adicionales, siempre que cuenten con los documentos en regla:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas

Vehículos de transporte público (autobuses, microbuses y taxis).

Unidades de emergencia (ambulancias, patrullas, bomberos y protección civil).

Vehículos que transportan personas con discapacidad, con el permiso correspondiente.

Autos con pase turístico

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en Edomex?

Circular en un día y horario restringido, se considera una infracción grave. La multa por no respetar el programa Hoy No Circula es de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2025 equivale a 2 mil y 3 mil pesos.

Además de la sanción económica, el vehículo será retirado de la circulación y remitido a un depósito vehicular o “corralón”, lo que implica costos adicionales por el servicio de grúa y los días de almacenaje.

