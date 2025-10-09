Conferencia mañanera 9 de octubre: ¿Qué dijo la presidenta sobre el vuelo privado de Fernández Noroña?
Entérate de qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el vuelo privado del senador Fernández Noroña el fin de semana pasado.
Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 9 de octubre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los temas más relevantes. Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre el vuelo privado que tomó el senador Fernández Noroña el pasado fin de semana en Coahuila.
¿Qué dijo sobre el vuelo privado de Fernández Noroña?
La presidenta fue cuestionada sobre la polémica del senador Fernández Noroña por usar un avión privado para hacer su gira en Coahuila. Pues en su intento de defenderse dijo que la presidenta Sheinbaum había dicho que en ocasiones donde se necesitara utilizar este tipo de transporte no estaba mal.
“No voy a entrar en debate con él. Que a cada quien nos evalue la gente”, refirió.
Estimación de pérdidas por el huachicol fiscal
La presidenta fue cuestionada sobre la magnitud del desfalco al país debido al huachicol fiscal. Es importante recordar que, tras la comparecencia de la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, ante la Cámara de Diputados declaró que son 16 mil millones de pesos registrados como pérdidas por contrabando de combustible; sin embargo, días después la presidenta Sheinbaum dijo que todavía no hay claridad.
“Más allá de los cálculos de la procuradora fiscal, hasta que no tengamos estos datos sabremos si hay ingresos de gasolina que no está contabilizado”, dijo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.