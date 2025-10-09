Conferencia mañanera 9 de octubre: ¿Qué dijo la presidenta sobre el vuelo privado de Fernández Noroña?

La presidenta fue cuestionada sobre la polémica del senador Fernández Noroña por usar un avión privado para hacer su gira en Coahuila. Pues en su intento de defenderse dijo que la presidenta Sheinbaum había dicho que en ocasiones donde se necesitara utilizar este tipo de transporte no estaba mal.

“No voy a entrar en debate con él. Que a cada quien nos evalue la gente”, refirió.