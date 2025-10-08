Fernández Noroña toma un avión privado y se burla: “Es un taxi aéreo”

El senador Gerardo Fernández Noroña, desató una nueva ola de indignación y polémica al defender abiertamente un costoso viaje que tuvo en avión privado valuado en 280 mil pesos, un hecho que choca frontalmente con el discurso de austeridad de la autodenominada Cuarta Transformación y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido respetar a sus militantes.

Al ser cuestionado, “Es un taxi aéreo”, dijo Fernández Noroña. Posteriormente, destacó: “No tengo nada que transparentar, voy a seguir recorriendo el país. La presidenta ha dicho que los aviones privados se pueden justificar”. Sin embargo, Noroña defendió que él tiene otra opinión sobre la austeridad del partido.

¿Por qué Fernández Noroña tomó un vuelo privado con costo de 280 mil pesos?

El fin de semana pasado, Fernández Noroña fue captado viajando en avión privado de 2 mil dólares la hora, usando el avión 6 horas para su gira en Coahuila, lo equivalente a 12 mil dólares o 280 mil pesos. Y aseguró que tomó el vuelo privado porque tenía poco tiempo para la gira que duró 2 días.+

Así reaccionó el senador de #Morena, Gerardo Fernández Noroña al ser cuestionado sobre su viaje en avión privado. pic.twitter.com/HvXyVca9a4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 8, 2025

Ante esto, el senador no mostró signo alguno de arrepentimiento o pena, sino una actitud de cinismo, pues al ser cuestionado sobre el origen de los recursos para un vuelo tan costoso, Noroña respondió con ironía.

La situación escaló cuando Fernández Noroña fue cuestionado por Gerardo Segura, reportero de Azteca Noticias, quien lo exhibió por sus constantes contradicciones entre su discurso público y su estilo de vida.

Asimismo, al ser cuestionado sobre quién pagó este vuelo de casi 300 mil pesos, el morenista se burló diciendo que había sido el empresario Ricardo B. Salinas Pliego y el reportero señaló que no debería de estar declarando palabras que no son verdad.

Otra del Senador de #Morena, Gerardo Fernández Noroña



El que tanto habla de #austeridad fue captado viajando en un jet privado de lujo de #Toluca a #Torreón.



El costo por el vuelo se estima en 280 mil pesos . Al ser cuestionado sobre este exceso, Noroña se negó a… pic.twitter.com/mxVojZvGG3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 8, 2025

Ricardo B. Salinas Pliego exige una disculpa de Noroña por declaración sobre vuelo privado

El empresario Ricardo B. Salinas Pliego exigió una disculpa pública por parte de Fernández Noroña tras su declaración sobre que él fue quien pagó el viaje, algo totalmente falso. “Yo no apoyo a la rata miserable de @fernandeznorona, ni mucho menos le pagaría un vuelo… ¡faltaba más! Él viaja feliz con el dinero que nos roba a todos los mexicanos, y todavía tiene el descaro de burlarse de nosotros”, expresó en su cuenta oficial de X.

“Espero una disculpa pública por parte del corrupto criminal ese”.