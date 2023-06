¡A comer! Estas son las mejores tortas de la CDMX

Tacos, hamburguesas, sopes, pambazos y hasta tortas de chilaquiles, son algunos de los alimentos que diariamente nos ofrece la Ciudad de México en sus calles; la variedad es amplia y por esta razón cada vez es más complicado para los chilangos elegir qué comer; el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) te cuenta cuáles son las mejores tortas de la CDMX.

Google Maps es una de las herramientas que brinda la oportunidad de conocer los mejores locales de comida a través de las calificaciones que dan las personas, ¿lo mejor? costos accesibles, porciones grandes y la mejor atención para todos los que busquen nuevas experiencias gastronómicas.

¿Cuáles son las mejores tortas de la CDMX?

Pastor, milanesa, pierna, doble queso, la variedad en tortas es muy amplia, pero, no todas son las mejores y qué mejor que conocer las de mejor calidad por medio de los usuarios, quienes han dejado distintas evaluaciones. Estas son las mejores tortas de la CDMX:

Tortas El Capricho

Ubicadas en Insurgentes Mixcoac, las tortas el Capricho se posicionan como una de las mejores en CDMX; con una calificación de 4.4 estrellas se convirtió en una de las más aclamadas por las personas, quienes han sumado más de dos mil comentarios, entre estos destacan probar las tortas, los consomés, aguas frescas y las variedades que tienen; entre los comentarios destacan:

“Excelente servicio, atención, comida deliciosa, un lugar perfecto para comer una torta y agregar los ingredientes que quieras, súper recomendado. También hay consomé, cerveza, refrescos y aguas frescas. Esta torta es la de Alambre y le agregué piña”.

“Yo te recomiendo que cuando vengas dependiendo del hambre que tengas pidas solamente tortas chicas para que puedas degustar dos o tres que definitivamente te recomiendo muchísimo”.

“Los ingredientes con los cuales preparan la comida son de muy muy buena calidad. la milanesa de cerdo que tanto presumen es receta de la casa tiene un toque que no había probado en ninguna otra torta. me gustó mucho la limpieza del lugar y la atención fue algo que me sorprendió, no tardaron ni siquiera 3 minutos en llevarme mi torta”.

Tortas El Capricho

Tortas el Jefe las mejores tortas

En la transitada colonia Roma se encuentran las tortas “el jefe las mejores tortas”, la calle de Puebla 182 nos regala una amplia variedad de comida pero dicho local se lleva las porras con su especialidad, la torta cubana que pesa casi un kilo; descansan los lunes pero el resto de días cierra a las 23:30 horas.

“De las mejores tortas que he comido, sustanciosas y bien preparadas, justo precio, excelente atención, altamente recomendables, Un saludo al Jefe, tengo rato que no voy, espero pronto ir y desquitarme con unas 5 tortas como mínimo”, se lee en una de las evaluaciones.

Tortas el Jefe las mejores tortas.

Tortas Gigantes La Villa Los No. 1

La Cuauhtémoc encuentra un suspiro de los grandes comercios en las tortas gigantes La Villa, pues, se posicionan como una de las mejores tortas de la CDMX por los usuarios, quienes le han regalado buenos comentarios a la tortería; algunos recomiendan pedir una sencilla pues son tan grandes que incluso podrían compartirse entre dos personas.

“Tienen una gran variedad de tortas con diversos ingredientes De verdad de verdad son muy muy grandes y las porciones por lo mismo, de una torta bien pueden comer 2 personas. Aunque a mi parecer es mejor pedir una torta más sencilla ya que entre tanto ya no sabes ni que estas comiendo, pero esto ya va a gustos La atención es buena, pero podría mejorar”, escribieron usuarios.

Tortas Gigantes La Villa Los No. 1

Tortería Los Güeros

¡De las más emblemáticas! La Roma Norte tiene una de las mejores tortas de la CDMX y desde luego, las tres “B”, bueno, bonito y barato, de acuerdo con los usuarios, recomiendan pedir la alemana, un hotdog y en general todo, encima, el servicio es rápido.

Tortería Los Güeros.

Tortas Don Polo

En la colonia del Valle,la calle de Félix Cuevas tiene un pequeño comercio que es reconocido por mantener sus tradiciones, pues no sólo ofrece comida, también la oportunidad de tomarse un café o desayunar.

Tortas Don Polo

Guadalajara celebra el Día de la torta ahogada

El sábado de 10 septiembre del 2022 se llevó a cabo el primer Día de la torta ahogada en Guadalajara, uno de los platillos más emblemáticos de la tierra del mariachi y el tequila. Alrededor de 32 negocios se congregaron y se estima que casi 15 mil se vendieron.