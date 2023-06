“Cuando calienta el Sol aquí en la playa”: Estas son las “predicciones” de Los Simpson sobre la onda de calor

Durante la tercera onda de calor, algunos usuarios de redes sociales aseguraron que en la caricatura estadounidense Los Simpson existe una supuesta “predicción” sobre las altas temperaturas registradas en las últimas semanas en varios estados de México.

Y es que en plataformas como TikTok, las personas señalan una secuencia de un episodio de la temporada 13 de la familia amarilla, donde enfrentan los efectos del calor muy al estilo de los personajes de la comunidad de Springfield.

Yo intentando acabar todo lo que tengo que hacer en la calle antes del mediodia: #OlaDeCalor pic.twitter.com/cG53x0SkzK — Simpsonito (@SoySimpsonito) June 13, 2023

En concreto se trata del episodio 22 de la temporada 13 de Los Simpson, titulado “Poppa’s Got a Brand New Badge” (o “Papá tiene una placa nueva”), donde la primera escena muestra cuando arrojan un periódico en la puerta de la casa de Los Simpson que muestra la frase “Continúa la onda de calor” en la primera plana. Sin embargo, la tinta comienza a correrse, debido a las altas temperaturas.

Incluso después aparecen el abuelo Simpson, Jasper, Asa y Juan Topo en planchas de la morgue, pero realmente no están muertos, sino que el doctor Hibbert descubre que sólo se aprovechan que en dicho lugar hay refrigeración.

Sin embargo, el uso intensivo de aire acondicionado, sumado a cuando Homero conecta un Santa Claus bailarín, provocan una sobrecarga eléctrica que termina con un apagón masivo en Springfield, lo cual desata una ola de robos a los hogares.

Otra “predicción” de Los Simpson sobre la onda de calor

No obstante, no es la primera vez que la caricatura creada por Matt Groening hace referencia a las ondas de calor. En el primer capítulo de la temporada 6, “Bart of Darkness” (o “El diabólico Bart”).

Dicho episodio comienza con un cantante callejero quien, en su versión original, canta el tema “Sunshine on muy shoulders” (“Rayos de sol en mis hombros”) de John Denver y que en su doblaje latinoamericano cambian el tema por “Cuando calienta el Sol”, popularizado por Luis Miguel. Debido a los efectos del calor, un transeúnte le da un puñetazo al intérprete.

Cabe resaltar que no es que necesariamente sean “predicciones”, sino que al estar más de 30 años en emisión, la caricatura ha tratado diversas temáticas de la sociedad que es muy fácil encontrar referencias sobre algún evento actual en diversos episodios.