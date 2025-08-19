Misterio en Nueva York: ¿quién era Ariela “La Langosta”? Influencer hallada muerta en su auto

La muerte de Ariela Mejía-Polanco, conocida en redes sociales como “La Langosta”, ha conmocionado a la comunidad latina en Estados Unidos. La creadora de contenido de 33 años fue hallada muerta dentro de su auto en Mount Vernon, Nueva York.

De acuerdo con el Medical Examiner’s Office del condado de Westchester, la causa de muerte fueron heridas de bala, lo que ha llevado a la policía a investigar el hecho como un homicidio.

¿Cómo encontraron a Ariela Mejía-Polanco?

El cuerpo de la joven fue localizado alrededor de las 8 de la mañana en Cross County Parkway, cerca de la salida de Broad Street. la creadora de contenido estaba al volante de su vehículo cuando fue descubierta por las autoridades locales.

La policía de Nueva York informó que no se trató de un ataque al azar, sino de un hecho en el que la víctima habría sido deliberadamente atacada.

¿Quién era Ariela “La Langosta”?

La influencer Ariela, “La Langosta” era conocida en redes sociales debido a su personalidad extrovertida, además de su participación en la comunidad latina en Nueva York. Además, tenía residencias tanto en Westchester como en Rockland County, lo que la mantenía vinculada a varios círculos sociales.

Su nombre artístico, “La Langosta”, la hizo ganar popularidad en plataformas digitales, en donde compartía momentos de su vida personal, además de profesional.

¿Qué se sabe del caso Ariela “La Langosta”?

Cabe decir que el caso es manejado por la Unidad General de Investigaciones, con apoyo de agencias locales, estatales y federales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles acerca del caso, pero esto es para no entorpecer las pesquisas.

La policía mantiene varias líneas de investigación abiertas y hasta le ha pedido a la comunidad que proporcione cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el homicidio.

Macabro hallazgo: Muerte de Ariela “La Langosta” genera más preguntas

La noticia acerca de la muerte la influencer ha causado un gran impacto entre sus seguidores y conocidos, quienes han expresado mensajes de tristeza, además de desconcierto en redes sociales.

La pregunta ahora es: ¿quién quería ver muerta a Ariela “La Langosta” y por qué? La investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se revelen mayores datos acerca de este caso que ha dejado en “shock” a la comunidad latina en Nueva York.