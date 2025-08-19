El concierto de Los Tigres del Norte en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025 vivió un momento inesperado, cuando Jorge Hernández, vocalista y líder de la agrupación, sufrió una fuerte caída en pleno escenario frente a más de 150 mil asistentes.

El incidente, protagonizado por el cantante de 72 años, quedó grabado en video y rápidamente se hizo viralizó en redes sociales, generando sorpresa además de preocupación entre los fanáticos, quienes quedaron admirados por la forma en que el cantante reaccionó.

¿Cómo sucedió la caída de Jorge Hernández?

¿Qué le pasó a Jorge Hernández? El momento sucedió mientras el vocalista de Los Tigres del Norte interpretaba “La Lotería”, uno de los temas más coreados de la jornada, cuando súbitamente Hernández perdió el equilibrio y cayó de manera aparatosa sobre el escenario.

Sin embargo, lejos de detener el espectáculo, el cantante se levantó de inmediato y continuó con su interpretación, apoyado por uno de sus compañeros y por miembros del staff que acudieron rápidamente en su ayuda.

El video del momento circula en plataformas como X (antes Twitter), TikTok y Facebook, donde ya acumula miles de reproducciones y comentarios.

La reacción del público ante caída de Jorge Hernández la FENAPO 2025

Los miles de asistentes respondieron con aplausos, además de ovaciones ante la fuerza del intérprete, de hecho, le reconocieron su compromiso y profesionalismo. En redes sociales, los usuarios resaltaron el gesto de Jorge Hernández, calificándolo como un ejemplo de entrega total hacia sus seguidores.

¡Un concierto para la historia! A pesar del incidente, Los Tigres del Norte ofrecieron un show de prácticamente cuatro horas, repasando sus grandes éxitos, con lo que confirmaron porque siguen siendo considerados “los jefes de jefes” en la música regional mexicana.

Cabe decir que este concierto formó parte de la FENAPO 2025 en San Luis Potosí, y quedará en la memoria de los asistentes no solo por la caída del vocalista, sino por la entrega total de la agrupación hacia su público; ¿qué opinas de la reacción del vocalista de Los Tigres del Norte?

Caídas de cantantes mexicanos durante sus conciertos

En Fuerza Informativa Azteca te recordamos sobre otros cuatro ejemplos de cantantes mexicanos que han sufrido accidentes y caídas en pleno concierto y que fueron captadas en video.

Caída de Alfredo Olivas

En uno de sus conciertos en Los Mochis, Sinaloa, Alfredo Olivas sufrió una aparatosa caída mientras corría imitando la famosa carrera “Naruto Run” con los brazos hacia atrás.

Olivas ropezó con el soporte del micrófono y cayó al suelo, pero se levantó rápidamente entre risas y aplausos del público.

Caída de Julión Álvarez

Durante uno de sus conciertos, Julión Álvarez sufrió una caída que fue captada en video mientras subía al escenario al cantante invitado Santa Fe Klan. Aunque el tropiezo fue notorio, el cantante se recuperó rápidamente para seguir con su presentación.

Caída de Juan Gabriel

Uno de los accidentes más recordados sucedió en 2005, cuando el legendario Juan Gabriel sufrió una caída durante un concierto en Houston, Texas.

A pesar de golpearse la cabeza y hasta fracturarse la muñeca, la caída no detuvo su actuación; en aquella ocasión, el intérprete fue trasladado a un hospital para su atención.

Caída de Vicente Fernández

Don Vicente Fernández, otro ícono de la música mexicana, también protagonizó caídas en el escenario; en una de las más famosas sucedió luego de un tropezón o distracción, por lo que el intérprete terminó en suelo durante un concierto. “El Charro de Huentitán”, se levantó sin mayor problema y continuó cantando, ganándose la admiración del público.

Estos accidentes, además de ser recordados por el impacto visual, muestran la entrega y profesionalismo de estas estrellas mexicanas sobre el escenario, que más allá de la adversidad siguen ofreciendo su talento a los fans.