A pocos días de que lleguen las Elecciones 2023 en Coahuila se ha generado cierta controversia sobre la implementación de la ley seca por la jornada electoral del 4 de junio.

El 4 de junio se llevará a cabo la votación para elegir uno de los cuatro candidatos a ocupar el cargo de gobernador de Coahuila, ante ello, surge la duda sobre cuándo y a qué hora terminara Ley Seca en el estado Coahuilense;quí te lo aclaramos.

¿Hay ley seca en Coahuila por las elecciones de este 4 de junio de 2023?

Fue el pasado viernes 26 de mayo que el actual gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que se había emitido el decreto para la prohibición de la venta de bebidas embriagantes, conocida como “Ley Seca”, en todo el territorio debido a la jornada electoral de este 4 de junio.

Ante la llegada del día de la elección de nuevo gobernador ha sido decretada “la Ley Seca” en Coahuila que se aplicará para todos aquellos establecimientos que cuentan con licencia para expender bebidas alcohólicas, restaurantes, centros recreativos, bares y antros, independientemente de que se consuman alimentos.

Dicha medida está vigente a partir de las 00:00 horas del 3 de junio, en el marco de las medidas que las leyes obligan de cara a las elecciones en Coahuila 2023.

¿A qué hora se acaba la ley seca en Coahuila?

La ley seca está vigente desde el 3 de junio y concluirá a las 24:00 horas de este 4 de junio. A partir del 5 de junio podrán volver a la normalidad aquellos negocios que vendan bebidas alcohólicas, así como tiendas departamentales y de abarrotes.

Esta medida busca evitar que las elecciones 2023 se vean afectadas por el consumo excesivo de alcohol, el cual puede generar situaciones de violencia o alteraciones del orden público.

En caso de incumplimiento en contra de las medidas de la ley seca serán motivo de la aplicación de sanciones como la clausura definitiva de los establecimientos infractores, cuyos propietarios además tendrían que hacer frente a otras posibles sanciones administrativas o incluso penales.