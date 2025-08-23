Descubren centro de operaciones del crimen organizado en Huatulco; habían AK-47 y chalecos

Un inmueble que presuntamente era utilizado como centro de operaciones por una célula delictiva fue desmantelado en La Crucecita, Bahías de Huatulco, tras un cateo coordinado entre fuerzas federales y estatales. En el lugar, las autoridades aseguraron un rifle de asalto AK-47, chalecos tácticos, vehículos y droga.

La intervención, liderada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), se derivó de denuncias ciudadanas sobre actividades de narcomenudeo en este importante destino turístico de la costa oaxaqueña.

Despliegan operativo contra el narco en La Crucecita, Huatulco

El despliegue policial se llevó a cabo en un domicilio de la calle Laguna Encantada, en el Sector U2 de La Crucecita. Agentes Estatales de Investigación (AEI) del grupo de alto impacto encabezaron el cateo, con el respaldo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal.

Esta acción forma parte de una estrategia de seguridad para intentar frenar la crisis en la zona por las estructuras del crimen organizado que operan en la región de la Costa.

Dentro del inmueble, que funcionaba como casa de seguridad, las autoridades encontraron un arsenal y diversos indicios de actividades ilícitas. El material asegurado incluye:



Armamento: Un rifle de asalto tipo AK-47 y cartuchos útiles.

Un rifle de asalto tipo y cartuchos útiles. Equipo Táctico: Chalecos con placas balísticas, pierneras y, notablemente, mangas de hule con el logotipo de la extinta Policía Federal , lo que sugiere que podrían ser utilizadas para impersonar a autoridades.

Chalecos con placas balísticas, pierneras y, notablemente, , lo que sugiere que podrían ser utilizadas para impersonar a autoridades. Vehículos: Un auto compacto y una camioneta Jeep tipo Mojave .

Un auto compacto y una camioneta . Otros Indicios: Droga con las características de la marihuana, cuchillos, joyería y equipo de radiocomunicación.

Dan con centro de operaciones en Huatulco tras denuncias

La Fiscalía de Oaxaca subrayó que este operativo estratégico fue el resultado de carpetas de investigación que se iniciaron gracias a denuncias ciudadanas. Fueron los reportes sobre narcomenudeo en la zona los que permitieron a las autoridades realizar las labores de inteligencia para ubicar este centro de operaciones.

Tanto el inmueble como todos los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.