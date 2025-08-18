Destituyen a comisario en Yucatán por violencia familiar: Fue captado golpeando brutalmente a menor

Destituyen al comisario Yucatán: Héctor Yair Pool, autoridad de la comunidad de Santa María Aznar, tras ser grabado en video golpeando brutalmente a una menor dentro de una vivienda. El alcalde de Uayma, Armín Castillo, confirmó la separación inmediata del cargo por incurrir en actos de violencia familiar.

Captan brutal agresión de comisario contra menor

En la grabación, que rápidamente se hizo viral en redes sociales por lo delicado del caso, se observa a Héctor Yair Pool jalando del cabello a la niña y dándole una cachetada frente a varias mujeres que, en lengua maya, le suplican detenerse.

Sin embargo, a pesar de las súplicas, el hombre continúa la agresión, arrastrando a la menor por el piso entre hamacas y trasladándola hacia otra habitación, pese a que la víctima parecía desfallecer por los golpes.

#Yucatán | Destituyeron a un comisario por violencia familiar.



Héctor Yair quedó evidenciado al golpear presuntamente a su hermana tras encontrarle mensajes románticos en el celular. El alcalde pidió su destitución inmediata.@vaitiaremateos nos cuenta en #HechosAM. pic.twitter.com/rgexiSlql1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2025

La crudeza del video difundido en plataformas digitales y que generó miles de vistas, provocó una ola de indignación ciudadana; por lo que usuarios exigieron a las autoridades una investigación inmediata y una sanción ejemplar para el excomisario.

Toman medidas inmediatas contra comisario

En respuesta, el presidente municipal de Uayma, Armín Castillo, informó a través de un video compartido en sus canales oficiales que el ayuntamiento dio vista a las autoridades correspondientes para dar seguimiento legal al caso.

Además, aseguró que se brindará apoyo psicológico y acompañamiento a la menor víctima y a su familia.

“No estamos de acuerdo con lo que se aprecia en el video. El comisario ha sido cesado de manera inmediata y se iniciará el deslinde de responsabilidades. Le damos puntual seguimiento, velando por el bienestar de la menor”, declaró Armín Castillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FALLECE ANTONIO CALERA GROBET, POETA Y PROMOTOR CULTURAL, AHOGADO EN EL MAR DE PROGRESO, YUCATÁN

Mientras tanto, colectivos y ciudadanos mantienen la exigencia de que Héctor Yair Pool reciba un castigo ejemplar que siente precedente contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en Yucatán.