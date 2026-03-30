¡Cargaba droga! Detienen a mujer que abandonó a bebé de 3 meses en Ecatepec en agosto de 2025

En agosto de 2025 se dio a conocer la noticia de un bebé de tres meses abandonado a su suerte en calles del municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex). Siete meses después, finalmente las autoridades lograron dar con el paradero de la madre.

La mujer de 30 años fue detenida al encontrar entre su ropa bolsas transparentes con hierba verde, parecida a la marihuana. Durante el interrogatorio se detectó que María del Carmen “N” podría ser la misma persona que dejó al pequeño en la parte trasera de una pipa el pasado 9 de agosto de 2025.

Así fue como localizaron al bebé abandonado en Ecatepec

Aquella madrugada, policías de Ecatepec recibieron el reporte de un menor sin lesiones visibles, que vestía un mameluco de color amarillo, frente a una tienda departamental sobre la Avenida Nacional en la colonia Santo Tomás Chiconautla.

Tras su hallazgo, elementos de protección civil y rescate urbano lo trasladaron al Hospital de las Américas para su atención, quienes durante su revisión confirmaron que presentaba signos de hipotermia.

Desde ese momento, autoridades empezaron una investigación para dar con los padres del pequeño, mientras que el bebé quedó bajo resguardo del DIF Edomex.

#Indignante 🚨 Un recién nacido fue abandonado en calles de #Ecatepec



El bebé, con ropa amarilla, fue localizado en la colonia Santo Tomás Chiconautla. El pequeño fue trasladado de inmediato al Hospital de Las Américas para recibir atención médica. Se investiga a la persona… pic.twitter.com/AYPsVHvgx0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 9, 2025

Detienen a la madre con bolsas de marihuana

El 30 de marzo se reportó la detención de María del Carmen luego de patrullajes del sector 11 de la policía municipal de Ecatepec, donde se observó a una pareja alterando el orden público tras un accidente vial.

Durante la breve inspección, se encontró que la mujer portaba droga en su ropa, por lo que fue remitida ante el Ministerio Público por delitos contra la salud, sin imaginar que a estos cargos se sumaría abandono de menores.

En el interrogatorio inicial, la detenida habría confesado haberlo dejado detrás de una pipa, por lo que fue ingresada al penal de Chiconautla, donde se determinará su situación jurídica.

¿Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel la madre que abandonó a su bebé en Edomex?

¡Todo el peso de la Ley! De acuerdo con lo establecido por el Código Penal del Estado de México, el delito de abandono de menores establece penas de 6 meses a 2 años de prisión.

A esto se suman multas equivalentes de 30 a 330 días de salario, es decir más de 30 mil pesos, además de la pérdida de la patria potestad del infante.

En algunos casos, como el de Lucio David, joven que dejó a un recién nacido en una bolsa de plástico en Tultitlán, los cargos también pueden escalar a homicidio en grado de tentativa.

