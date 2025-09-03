¿Ahora sí? Detienen por segunda vez al hombre que mató a un niño por broma de tocar el timbre y correr en EU

Las autoridades de Houston, Texas, en Estados Unidos, finalmente detuvieron al hombre que disparó contra un niño de 11 años de edad, quien únicamente había hecho la broma de tocar el timbre de la casa y correr.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te contamos de este caso: el pequeño, de nombre Julián Guzmán, y su primo, estaban en una fiesta el sábado 30 de agosto de 2025, cuando decidieron divertirse por su cuenta y aplicar esta broma a un vecino, sin pensar que uno de ellos terminaría herido de muerte.

¿Cómo sucedió la muerte de Julián Guzmán en Houston?

Aunque habían completado sus bromas a otros vecinos, alrededor de las 23:00 horas, ambos se acercaron a una casa de dos pisos, con ventanas lejos de la puerta de entrada, lo que la hacía perfecta para esta broma. Tocaron el timbre y corrieron al menos seis metros antes de que la puerta principal se abriera y escucharan dos disparos, uno de los cuales terminó en la espalda de Julián, aseguró Sean Teare, fiscal de distrito de Harris, a la cadena CNN.

A pesa de que el niño fue trasladado a un hospital, los médicos sólo pudieron declarar su muerte.

Tras el tiroteo, la policía acudió al lugar y, con ayuda de un megáfono, exigió la salida del agresor de la casa, mientras levantaba las manos. El sujeto detenido se llama Gonzalo León Jr., de 42 años de edad, residente de Houston. Aunque fue detenido esa madrugada, a la mañana siguiente, los agentes lo regresaron a su casa, todavía esposado.

¿Por qué liberaron al hombre que disparó contra Julián?

Finalmente, el martes 2 de septiembre 2025, la ciudad de Houston anunció que acusaría formalmente a León Jr. del asesinato de Julián. El sujeto quedó fichado y detenido por segunda ocasión.

Sean Teare aseguró que no han presentado cargos hasta que las autoridades hallaron una causa probable contra el sujeto. Añadió que es probable que finquen el cargo de homicidio grave, debido a la edad de la víctima.

León Jr. compareció ante el tribunal el martes y se presentará de nuevo hoy miércoles 3 de septiembre. La fiscalía solicitará al juez que fije una fianza de un millón de dólares.

