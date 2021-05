Día de la Masturbación ¿Qué es lo que pasa cuando te masturbas?

Hoy 7 de mayo es el Día de la Masturbación, el cual se conmemora en todo el mundo desde hace 26 años, y aunque se trata de un tema tabú, aquí te explicamos su origen y respondemos a algunas de las preguntas más comunes que se hacen muchos.

El Día Mundial de la Masturbación surgió de forma accidental cuando la exsecretaria de Salud de la gestión de Bill Clinton, la pediatra Joycelyn Elders, afirmó el 7 de mayo de 1995, que el autodescubrimiento “es algo propio de la sexualidad humana que debería ser enseñado en las escuelas”.

Te recomendamos: Frases que de las madres mexicanas utilizan con sus hijos

Sus declaraciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fueron tan polémicas que acabó siendo removida del cargo. Sin embargo, la empresa de juguetes sexuales Good vibrations reconoció a Joycelyn Elders por hablar de un tema tabú en público y la homenajeó al crear el Día Mundial de la Masturbación.

¿Qué es la masturbación?

La definción de masturbación es la acción que consiste en estimular los órganos sexuales de una persona o los propios con las manos, mediante caricias, o por otro medio, para proporcionar u obtener placer sexual.

Cuáles son los beneficios de la masturbación en la salud

Especialistas en sexualidad aseguran que la masturbación no solo otorga placer, ya que tienen muchísimos aportes, como reducir el estrés. Tener un orgasmo libera endorfinas, que son los químicos que hacen sentir bien a las personas. Los orgasmos son calmantes naturales y ayudan a dormir mejor. También el autoplacer puede aliviar dolores menstruales y la inflamación, mejorar la piel y el sistema inmune.

¿Es malo masturbarse? Mitos sobre la masturbación

La masturbación no te puede hacer infértil, causar imptencia o hacer que te crezca pelo en la palma de la mano. No existe evidencia científica que demuestre que la masturbación provoque efectos adversos como:



Disfunción eréctil

Infertilidad

Ceguera

Impotencia en etapas posteriores de la vida

Curvatura del pene

Recuento bajo de espermatozoides

Enfermedades mentales

Debilidad física

Masturbación: preguntas comunes y conceptos erróneos

¿Las mujeres se masturban?

La masturbación femenina ha sido vista como algo peligroso, dañino y tabú. De acuerdo con investigaciones en la materia, cuatro de cada cinco mujeres se masturban frecuentemente. Un estudio realizado por la Universidad de Indiana en 2016 arrojó que tres de cada cuatro mujeres entre 25 y 29 años, y una de cada dos de entre 14 y 17 años, admitieron haberse masturbado.

¿La masturbación puede causar enfermedades?

La masturbación individual no causa enfermedades o infecciones, a menos que tengas las manos sucias o no hayas lavado el objeto que estés usando. Además, la masturbación individual no puede llevar a un embarazo o infecciones de transmisión sexual y es una manera segura de descubrir lo que te gusta y lo que no.

La masturbación no es nociva o peligrosa: es una manera normal y saludable de aprender sobre tu sexualidad y alcanzar el orgasmo por primera vez.