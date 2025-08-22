Atención, CDMX: Pronóstico de lluvias intensas y posible granizo para este sábado y domingo

Si tienes planes al aire libre para este fin de semana en la Ciudad de México, (CDMX) es momento de reconsiderarlos. El pronóstico del tiempo advierte sobre la llegada de lluvias fuertes durante el fin de semana, las cuales vendrán acompañadas de actividad eléctrica y una alta probabilidad de granizo. Y aunque mucho se habla del monzón mexicano, los expertos señalan que el origen de este temporal en la capital es otro.

Las condiciones adversas afectarán las actividades desde la tarde del viernes 22 y se extenderán durante el sábado 23 y domingo 24 de agosto. A continuación, te compartimos el pronóstico detallado y la explicación de los fenómenos que causarán las tormentas.

Viernes 22 de agosto: Inician las lluvias muy fuertes en CDMX

La jornada de este viernes comenzará con un ambiente fresco y cielo medio nublado; sin embargo, no te confíes, ya que las condiciones se complicarán significativamente por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un ambiente de templado a cálido que dará paso a lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, con una precipitación estimada de 50 a 75 mm.

Condiciones clave para el viernes:

Lluvias: Fuertes con puntuales muy fuertes, especialmente por la tarde.

Fuertes con puntuales muy fuertes, especialmente por la tarde. Actividad eléctrica: Alta probabilidad de descargas eléctricas durante las tormentas.

Alta probabilidad de descargas eléctricas durante las tormentas. Granizo: Posible caída de granizo en diversas alcaldías.

Posible caída de granizo en diversas alcaldías. Temperatura: Máxima de 24 a 26 °C y mínima de 14 a 16 °C.

Máxima de 24 a 26 °C y mínima de 14 a 16 °C. Viento: Rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

Se pronostica, para la #CDMX, #Lluvias fuertes a muy fuertes, #DescargasEléctricas, caída de #Granizo y #Rachas de #Viento de hasta 50 km/h, principalmente durante esta noche y la madrugada del viernes. Ve el #Pronóstico actualizado para la capital del país ⬇️ pic.twitter.com/0vFxXAMzG3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 21, 2025

Sábado 23 de agosto: El clima lluvioso continúa

Para el sábado, el panorama se mantiene similar. Aunque la intensidad de la lluvia podría disminuir ligeramente, las tormentas seguirán siendo el factor dominante durante el día. Se espera un ambiente fresco por la mañana, con posibles bancos de niebla en las zonas altas, y un ambiente templado por la tarde.

Las precipitaciones serán en forma de chubascos y lluvias puntuales fuertes, con una acumulación de 25 a 50 mm. Es crucial mantenerse alerta, ya que estas lluvias también podrían estar acompañadas de granizo y tormentas eléctricas.

Condiciones clave para el sábado:

Lluvias: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes. Actividad eléctrica: Se mantiene la probabilidad de tormentas eléctricas.

Se mantiene la probabilidad de tormentas eléctricas. Granizo: Persiste la posibilidad de caída de granizo.

Persiste la posibilidad de caída de granizo. Temperatura: Máxima de 23 a 25 °C y mínima de 14 a 16 °C.

Máxima de 23 a 25 °C y mínima de 14 a 16 °C. Viento: Rachas que podrían alcanzar los 45 km/h al paso de las tormentas.

Domingo 24 de agosto: Cierre de semana con chubascos

Para el cierre del fin de semana, el potencial de lluvias continuará presente en el Valle de México. Aunque la intensidad podría ser ligeramente menor, no se descartan tormentas de consideración por la tarde.

Se prevé un cielo medio nublado por la mañana, con ambiente fresco a templado. Hacia la tarde, se mantiene la probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, que todavía podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo de forma más aislada.

Condiciones clave para el domingo:

Lluvias: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm). Actividad eléctrica: Probabilidad de descargas eléctricas en zonas de lluvia.

Probabilidad de descargas eléctricas en zonas de lluvia. Granizo: Posibilidad en zonas de tormenta.

Posibilidad en zonas de tormenta. Temperatura: Máxima de 23 a 25 °C y mínima de 14 a 16 °C.

Máxima de 23 a 25 °C y mínima de 14 a 16 °C. Viento: Viento de dirección variable con rachas de hasta 40 km/h.

¿El Monzón Mexicano es el culpable? Esta es la verdadera causa

Es común asociar las lluvias intensas de esta temporada con el monzón mexicano; Pero, es importante aclarar que este fenómeno actualmente concentra sus efectos principalmente en el noroeste del país, generando chubascos en estados como Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Las lluvias previstas para la CDMX este fin de semana son producto de la combinación de otros sistemas: canales de baja presión en el interior del territorio nacional y el abundante ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México. Esta mezcla es la que genera la inestabilidad atmosférica que da lugar a las tormentas en la zona centro del país.