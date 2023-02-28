Dinamarca abre por primera vez un búnker nuclear ultrasecreto

Por primera vez desde la Guerra Fría, Dinamarca abrió al público un búnker nuclear ultrasecreto construido a 60 metros bajo una ladera caliza. El objetivo era proteger al monarca y al gobierno del país de una posible guerra nuclear.

El búnker se mantuvo en secreto desde su construcción en 1968 hasta el 2012, cuando se dio a conocer a los residentes la existencia de este lugar ubicado en la isla de Jutlandia, a casi 300 kilómetros de Copenhague.

De acuerdo con las autoridades, tardaron cinco años en construir el búnker al cual llamaron REGAN-Vest, que significa instalaciones gubernamentales.

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El recorrido por el lugar es de alrededor de 90 minutos para conocer los diferentes niveles, incluido el alojamiento destinado para el monarca.

Al regresar a la superficie, los visitantes también pueden visitar la casa del maquinista jefe y la familia del búnker, detrás de la cual se escondía la instalación. El maquinista tenía órdenes de mantener la instalación en secreto.

¿Cómo es el búnker secreto de Dinamarca?

Aunque el mundo conocía su existencia y su ubicación, nadie sabía cómo era por dentro, hasta este año, cuando las autoridades de Dinamarca accedieron a abrirlo al público, para que los ciudadanos pudieran recorrer las instalaciones.

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El búnker mide cinco mil 500 metros cuadrados, aún conserva su mobiliario original el cual incluye camas de hospital, sillas del diseñador Arne Jaconsern en la cafetería y la sala de gabinetes, además de suministros médicos y equipos de comunicación.

Fue diseñado para albergar a 350 personas, incluida la reina Margarita y el gabinete mientras intentaban continuar gobernando después del apocalipsis nuclear, así como médicos, enfermeras, periodistas, sacerdotes y técnicos para ayudar a administrar el estado.

"En realidad pensaron que la Tercera Guerra Mundial era una posibilidad y una Tercera Guerra Mundial con el uso de armas nucleares, por lo que construyeron este búnker del gobierno debajo de una colina de tiza aquí en Oplev, está a 60 metros por debajo de la superficie de la colina", indicó Ulla Varnke Egeskov, el curador del búnker y el museo contiguo.

Después del colapso de la Unión Soviética, el gobierno danés comenzó a incluir REGAN-Vest en menos ejercicios y finalmente lo desclasificó y desmanteló oficialmente en 2012, después de lo cual un proyecto de una década para documentar la instalación y sus accesorios y luego abrirlo como un se inauguró el museo.