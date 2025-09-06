Recrudece la violencia e inseguridad en el Estado de México, en donde un violento asalto fue captado en video; en las imágenes se observa a una pareja que fue víctima de los “amantes de lo ajeno”, mientras intentaban subirse a su moto en Ecatepec.

El incidente ocurrió durante la noche del pasado jueves 4 de septiembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, cuando tres sujetos armados interceptaron a la pareja mientras se encontraba sobre la avenida San Andrés, en la colonia Hank González.

¿Cómo ocurrió el asalto en Ecatepec captado en video?

De acuerdo con reportes preliminares, los delincuentes rodearon a la pareja justo en el momento en que se disponían a abordar su motocicleta. Los afectados intentaron oponer resistencia, pero uno de los ladrones sacó un arma de fuego y efectuó un disparo al aire para intimidarlos.

Ante la amenaza directa, la pareja no tuvo más opción que ceder y permitir que los delincuentes escaparan con sus pertenencias.

Hasta el momento, las autoridades no han acerca de la detención de los agresores, testigos refieren que los asaltantes huyeron rápidamente, sin que nadie pudiera detenerlos.

Los afectados acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para levantar una carpeta de investigación al respecto del caso.

Ecatepec, uno de los municipios más inseguros de México

Este hecho se suma a la lista de delitos de alto impacto en Ecatepec, municipio del Estado de México que se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional en reportes de robo con violencia y asalto a transeúntes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En diversas ocasiones, habitantes de la colonia Hank González han manifestado su preocupación por la falta de patrullajes, además del alumbrado público en zonas donde se han registrado múltiples incidentes similares.