¿Dólar arriba de los 19 pesos? Cierre de la BMV y Wall Street hoy 26 de noviembre

¡Cambios en los mercados internacionales! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy 26 de noviembre de 2025, así como la cotización del precio del dólar.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este miércoles?

Ante la expectativa sobre la próxima decisión de la Reserva Federal respecto a la tasa de interés, el dólar se mantuvo estable. Gracias a ello, el peso mexicano logró avanzar 0.28%, para cerrar la jornada de este miércoles en 18.33 pesos por unidad.

En cuanto al mercado bursátil, el principal índice accionario de la BMV terminó en 63,242.71 puntos, con una variación de 0.04%, equivalente a 28.15 puntos al cierre.

Cierre de Wall Street hoy 26 de noviembre 2025

Wall Street continuó con su buen desempeño este miércoles, ante la gran posibilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en diciembre; a esto se le suman las festividades de Acción de Gracias.



Dow Jones subió 314.67 puntos (0.67%) hasta 47,427.12.

S&P 500 avanzó 46.73 puntos (0.69%) hasta 6,812.61.

Nasdaq ganó 189.10 puntos (0.82%), alcanzando los 23,214.69.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 26 de noviembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 26 de noviembre 2025, en $16.95 pesos la compra y en $19.20 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿A cuánto está el dólar en México?|BANCO AZTECA

Valor del Bitcoin hoy 26 de noviembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 26 de noviembre de 2025, se ubica en 89 mil 947 dólares por unidad, registrando un aumento del 2.99% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 648 mil 329 pesos por unidad.

¿Cuál es el valor del Bitcoin en México?|GOOGLE

Precio del petróleo hoy 26 de noviembre 2025

El precio del petróleo subió este miércoles antes del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, mientras los inversores estadounidenses evaluaban las perspectivas de un exceso de oferta y las negociaciones sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

