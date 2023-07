Eclipse solar en México 2023: Esta será la fecha en la que volverá a ocurrir, ¿cómo verlo?

¡México volverá a vivir un fenómeno no visto desde hace 28 años! Se trata de un eclipse solar que tendrá lugar en 2023, ¿cuándo y cómo podremos ser partícipes de esta increíble postal digna de Hollywood? Esto es todo lo que debes de saber.

La última vez que en México se presenció un evento similar fue el 10 de mayo de 1994, ahora casi 30 años después este evento astronómico volverá a repetirse completamente en vivo.

¿Qué es un eclipse solar anular?

De acuerdo con el Instituto de Astronomía de la UNAM, un eclipse solar se produce cuando la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra, es decir, cuando estos tres satélites se alinean en un mismo, dando a nuestro planeta la percepción de total oscuridad.

Durante este fenómeno, México quedará bajo la sombra de la Luna, dando paso a un eclipse anular de Sol, en donde el disco solar no queda cubierto completamente, dejando ver un llamativo anillo de fuego.

¿A qué hora comenzará el próximo eclipse solar en México?

El eclipse solar en México ocurrirá el próximo sábado 14 de octubre de 2023, fecha en la que, según los expertos, la sombra de la Luna tendrá una cobertura de entre 80 y 280 kilómetros al momento de la alineación perfecta con la Tierra y el Sol.

Este evento se vivirá en diferentes perspectivas dependiendo del estado de la República, por ejemplo, será perceptible un 95% en Guadalajara y Monterrey, a partir de las 10:51:22 horas, alcanzando su punto máximo a las 12:07:24 horas y terminando a las 12:11:43 horas.

Aunque los estados de la Península de Yucatán serán los más beneficiados por su ubicación geográfica. En esta parte del país habrá puntos de observación coordinados por el Comité Nacional de Eclipses México, conformado por la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y otras instituciones académicas:



En Yucatán: Maxcanú, Sisal, Tekak, Planetario Arcadio Poveda y Parque Ecológico Yumtsil.

Quintana Roo: los planetarios Yook’ol Kaab

Chetumal: Ka’yok’

Cozumel: Cha’an Ka’an en Cozumel

Playa del Carmen: Sayab

¿Cuál es la mejor forma de ver un eclipse solar anular?

¡No te expongas! Para apreciar un eclipse de sol, es necesario usar gafas especiales, entre otro tipo de recomendaciones esenciales, por ello, el Comité Nacional de Eclipses México ha emitido una serie de sugerencias para todos aquellos que deseen apreciar este evento de forma segura:



Mirar con precaución, de preferencia en un observatorio astronómico y con profesionales capacitados

Utilizar lentes especiales que contengan un filtro para bloquear los rayos del Sol.

Inspeccionar que el filtro de los anteojos se encuentre en perfectas condiciones, sin daños o perforaciones, con una antigüedad no mayor a 3 años.

Nunca observes el eclipse solar parcial con filtros caseros como vidrios ahumados, anteojos de sol tradicionales o placas radiográficas, pues podrían provocar daños oftalmológicos.

En caso de no contar con gafas especiales, también puedes optar por un vidrio para máscara de soldador grado 12 o superior, en grados inferiores no puede ser empleado porque no son seguros para apreciar estos eventos naturales.