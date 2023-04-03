¿Cómo y cuándo se llevará a cabo el festival de Animalística en la CDMX?

En la Ciudad de México (CDMX), se llevará a cabo Animalística el festival del Bosque de Chapultepec para conmemorar los 100 años de vida del Zoológico, habrá eventos culturales, exposiciones, actividades académicas, talleres, conciertos.

"Este año se llama Animalítica porque celebra los 100 años del Zoológico de Chapultepec, una historia que concluye el 6 de julio en estos 100 años, en dode vamos a ver la historia de cómo se han transformado los zoológicos de la Ciudad y de manera particular el de Chapultepec", explicó Marina Robles, Secretaria del Medio Ambiente.

Muy pronto podrán disfrutar de #Animalística, el festival del Bosque de #Chapultepec. Vamos a tener exposiciones, actividades académicas, de divulgación, una fiesta enorme para celebrar los 100 años del Zoológico de Chapultepec y sus esfuerzos para conservar la vida silvestre. pic.twitter.com/IZ7vEGxuHJ — Marina Robles (@mroblesg) March 31, 2023

¿Cuándo y dónde se realizará Animalística?

La secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles informó que el festival de Animalística se realizará de 6 al 10 de abril, en el Bosque de Chapultepec, la entrada será por la Puerta de los Leones y en Zoológico de Chapultepec, además se intalarán 7 meganimales a lo largo de la I Y II sección.

Además se colocarán cinco instalaciones para que los asistentes al festival puedan comparar el cuerpo humano con el de algunos animales, también habrá tres exposiciones: Zoológico de Chapultepec, "Alfonso L. Herrera", 100 años haciendo historia, en la primera sección de Chapultepec; Totocalli: La casa de los animales en la Avenida Juventud Heroica, Primera Sección y Totocalli: imágenes para la Conservación en el Paseo de los Compositores, Segunda Sección.

También habrá 120 actividades artísticas, entre ellas, 35 funciones de artes escénicas, 23 sketchs, 40 talleres, 15 charlas con especialistas, 5 picnis nocturnos, 2 respresentaciones editoriales y dos documentales.

En el marco de los 100 años del Zoológico de Chapultepec, presentamos ANIMALÍSTICA: Festival del Bosque 🐼🐆



Del 6 al 9 de abril, los animales invadirán el Bosque de #Chapultepec 🦗🦅



¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/fFAfciB1Mm — ANIMALÍSTICA: Festival del Bosque de Chapultepec (@BosqueFest) March 15, 2023

Autoridades capitalinas estiman recibir aproximadamente 3 millones de vistantes en el festival de Animalística, la entrada será totalmente gratuita.

¿Qué otra actividad se llevará a cabo en la CDMX?

En conferencia de prensa, autoridades de la CDMX informaron que del 5 al 9 de abril se realizará la decimoquinta edición del Gran Remate de Libros, en el Monumento a la Revolución, de 11 de la mañana a 8 de la noche, habrá 170 expositores y 350 sellos editoriales en 10 carpas.

Bajo el lema "Salva un libro, no dejes que lo destruyan", el Gran Remate de Libros invita al público en general a sumarse a esta iniciativa, los precios irán desde los 10 a los 150 pesos, la finalidad es que las editoriales no trituren los libros y se vendan a un precio acccesible.