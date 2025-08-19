¿Hay contingencia ambiental? Revisa el Hoy No Circula para el 20 de agosto en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este miércoles 20 de agosto de 2025 aplica el programa Hoy No Circula para los vehículos con engomado rojo y aquellos cuya placa termine en 3 o 4. La medida abarca la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios conurbados del Estado de México.

El propósito del programa sigue siendo disminuir los niveles de contaminación atmosférica en el Valle de México y fomentar alternativas de movilidad sustentable entre la población.

¿Qué autos no circulan este miércoles 20 de agosto?

Durante este miércoles 20 de agosto, la restricción aplica a todos los automóviles con engomado rojo o terminación 3 y 4 en su matrícula. Esta limitación se mantiene desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

La CAMe exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la calidad del aire a través del sitio oficial aire.df.gob.mx o la aplicación AIRE, disponible tanto en dispositivos iOS como en Android.

¿Hay Contingencia Ambiental este 20 de agosto?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha declarado contingencia ambiental extraordinaria para este 20 de agosto de 2025. Sin embargo, la dependencia enfatizó la importancia de revisar constantemente los reportes de calidad del aire, ya que los niveles de ozono y partículas pueden variar a lo largo del día.

En caso de registrarse altos niveles de contaminación, se podrían aplicar restricciones adicionales bajo el esquema de doble Hoy No Circula, lo que impactaría a un mayor número de placas y engomados.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula este 20 de agosto de 2025?

Los conductores que incumplan con las disposiciones del Hoy No Circula 20 de agosto se exponen a sanciones económicas. La infracción en la Ciudad de México equivale a 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa una multa aproximada de entre 2,171 y 3,257 pesos en 2025.

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que genera costos adicionales por arrastre y estancia.