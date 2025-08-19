México enfrenta una de las tasas de homicidio más altas de América Latina: OMS

México continúa enfrentando una crisis profunda en materia de violencia letal, con tasas de homicidios que superan ampliamente el promedio global.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de mortalidad por homicidio en el país ha mostrado un incremento sostenido durante las últimas dos décadas, colocando a México entre los países más violentos del continente americano.

Incremento sostenido desde el año 2000 y efecto de la “guerra contra el narcotráfico”

En el año 2000, la tasa de homicidios en México era de apenas 2.7 por cada 100 mil habitantes en mujeres y 5.6 en hombres.

No obstante, esta cifra comenzó a crecer notablemente a partir de 2007, cuando el gobierno federal lanzó la llamada “guerra contra el narcotráfico” durante la administración de Felipe Calderón.

En 2011, la tasa nacional promedio aumentó a más de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. Aunque se observó una ligera reducción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre 2013 y 2015, la violencia repuntó con mayor fuerza en los años siguientes.

Homicidios en México alcanzan cifras alarmantes

Para 2017, México alcanzó una alarmante tasa de 27.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, que siguió en aumento en 2018 y 2019, llegando a un máximo histórico de 30.5.

Aunque hubo una leve disminución en 2020 y 2021, con tasas de 29.9 y 28.6 respectivamente, México continúa enfrentando niveles de violencia estructural gravísimos que rebasan con creces el promedio mundial, que es de aproximadamente 6 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Este escenario de inseguridad tiene profundas implicaciones sociales y económicas. Las reformas legales implementadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo la creación y luego la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, no han logrado frenar esta crisis.

La violencia afecta directamente a la pérdida de vidas, pero también socava la confianza en las instituciones, ahuyenta la inversión y deteriora la salud mental de la población.

Controversia sobre la reducción de homicidios y aumento de desaparecidos

Además, se han alzado voces críticas hacia los datos oficiales sobre la reducción de homicidios: Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, ha señalado un fenómeno preocupante: el incremento en el número de personas desaparecidas en México.

A pesar de declaraciones oficiales que resaltan una disminución en la tasa diaria de homicidios de 86.9 en septiembre de 2024 a 64.9 en julio de 2025, el número diario de desaparecidos aumentó de 25 a 40 en el mismo periodo.

Esto sugiere una supuesta reducción artificial en homicidios, trasladando crímenes de una categoría a otra sin disminuir realmente la violencia y el riesgo para la población.