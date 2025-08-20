¿Se queda? Revelan futuro de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado

El senador Emmanuel Reyes Carmona afirmó que Adán Augusto López Hernández no tropieza, ni se tambalea en su papel de coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, luego de la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional los líderes legislativos del partido con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista, Reyes Carmona aseguró que la reunión con la mandataria federal tuvo como objetivo afinar la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Quedó claro que esta reunión fue para revisar de manera puntual cuáles son los planteamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de ayer el coordinador Adán Augusto nos dejó en claro, a través del grupo de WhatsApp, cuándo realizaríamos la plenaria”, relató.

López Hernández se mantiene como líder de Morena en el Senado y de la Jucopo

El senador Reyes Carmona confirmó que Adán Augusto López Hernández continúa al frente de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La confirmación surge luego de que el legislador tabasqueño convocara formalmente a la reunión plenaria de su bancada, programada para el jueves 28 de agosto.

De esta forma, Reyes Carmona desestimó versiones sobre un eventual distanciamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y López Hernández, así como especulaciones relacionadas con la trayectoria política del exgobernador de Tabasco.

“Es una señal positiva: refleja que hay comunicación, coordinación y disposición para que, desde el Senado y la mayoría legislativa conformada por Morena, el PT y el Verde, se avance en la agenda del Ejecutivo federal”, expresó el legislador guanajuatense.

Reforma electoral, tema prioritario

Entre los asuntos que se anticipan para el próximo periodo ordinario de sesiones, Reyes Carmona mencionó la inminente discusión de una reforma electoral.

Explicó que ya se han perfilado algunos lineamientos que podrían colocarse en la mesa apenas se instale el nuevo periodo legislativo.

“Posiblemente sea uno de los primeros temas a tratar, porque ya existen avances en su definición”, señaló.

De acuerdo con el legislador, la plenaria de Morena será clave para consolidar los ejes de la agenda parlamentaria y refrendar el liderazgo de López Hernández.

“Esta coordinación nos permitirá definir el rumbo de nuestro trabajo en los próximos meses y dar fortaleza al grupo parlamentario”, sostuvo.

Reyes Carmona agregó que también se abordará el acuerdo de alternancia en la Mesa Directiva del Senado. En ese sentido, recordó que Gerardo Fernández Noroña dejará la presidencia en este nuevo ciclo y que, durante la plenaria, se elegirá a una senadora para ocupar el cargo en el próximo año legislativo.