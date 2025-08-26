En medio de la alarmante cifra de un aumento del 70% en casos de recién nacidos abandonados en México, un acto de humanidad y decisión ha conmovido al país. El oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Luis Enrique Angón, se ha convertido en un héroe nacional tras rescatar a una bebé que había sido abandonada en un bote de basura en los baños del Metro UAM-I de la Línea 8.

En entrevista para Hechos AM, el oficial Angón relató los momentos de tensión y emoción que rodearon el rescate que le ha valido el reconocimiento de miles de ciudadanos.

¿Cómo descubrió a la bebé abandonada en bote de basura del Metro?

Todo comenzó con una alerta del C2 Oriente. “Nos sale la emergencia que había un recién nacido abandonado en el baño del metro”, explica Angón. Al llegar, se encontró con la señora Mari, encargada de los sanitarios, quien le señaló el terrible hallazgo.

“Me di cuenta que el bote de la basura pesaba... y vi que era un bebé que estaba dentro. Una muchacha que vende jugo me regaló una cobija y con eso la envolvimos. La bebé estaba bocabajo, pero sí respiraba”, contó la señora Mari a las autoridades.

El oficial encontró a la pequeña ya sobre la barra del lavabo, envuelta en la cobija que una vendedora anónima donó, en el primer eslabón de una cadena de buenas voluntades en la capital del país.

“Ella quiere vivir, no se vale lo que hicieron con ella"



Una mujer que se encontraba realizando su trabajo como todos días en los baños de la estación UAM de la Línea 8 del #MetroCDMX, en la alcaldía #Iztapalapa, se llevó la sorpresa de su vida al encontrar a una bebé… pic.twitter.com/sz8KLTa3Nz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025

Una decisión de segundos en el Metro CDMX: “No podíamos esperar”

Al ver que la recién nacida “todavía contaba con signos vitales” pero se veía “un poco agitada”, el oficial Angón supo que el tiempo era crucial. En un acto que va más allá del protocolo, tomó una decisión determinante.

“Tomamos la decisión de trasladarla en nuestra patrulla a un hospital lo más rápido posible”, enfatizó. No esperaron a la ambulancia; su instinto y sentido común les indicaron que cada segundo contaba.

El gesto que conmovió a México: “Tengo niños en casa”

Dentro de la patrulla, la humanidad del oficial brilló aún más. Para darle calor a la pequeña, la envolvió con la camisola de su compañero. La motivación detrás de sus acciones, confiesa, es profundamente personal.

“Al ver al recién nacido, sentí que teníamos el deber de salvar una vida”, expresó Angón. “Tengo sobrinos y no me gustaría que sufrieran ese tipo de situación. Por eso tomamos esa decisión, porque también tengo familia, tengo niños en casa y me gustaría que alguien los pudiera ayudar”.

Tras la difusión del video del rescate, el oficial Angón ha sido inundado con mensajes de apoyo y felicitaciones de la ciudadanía y de sus superiores. Pero para él, su actuar es un mensaje para sus compañeros y para la gente.

“Si está en nuestras manos tomar la decisión de poder ayudar a las personas, hay que tomarla en segundos, no pensar, actuar”, instó a otros agentes. A la ciudadanía, le pidió que confíe en los “buenos oficiales” que día a día salen a dar lo mejor de sí. “Salimos a dar buenos resultados, a que confíen en nosotros”.

