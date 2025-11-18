Récord Histórico: CDMX extiende fecha para tramitar la Licencia Permanente por alta demanda

La Ciudad de México ha experimentado un éxito sin precedentes en la emisión de licencias permanentes. Hasta el pasado 16 de noviembre, el programa, que arrancó hace exactamente un año, ha superado todas las expectativas. El número de documentos expedidos sobrepasa ya el millón.

Estas cifras superan con creces las estimaciones contempladas por las autoridades, rompiendo todos los pronósticos previstos al respecto. El año 2025 se consolidó como el periodo de mayor emisión de este tipo de permisos en toda la historia de la capital.

La respuesta de los ciudadanos ha sido abrumadora, con incrementos comparables a un 60% respecto a periodos anteriores, lo que evidencia una gran aceptación por parte de la población, así lo mencionaron autoridades capitalinas.

Hasta cuándo se extiende el programa de licencia permanente CDMX?

Ante la gran demanda y para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, las autoridades han decidido tomar una medida importante. Se ha anunciado que, a petición explícita de la población, se ha integrado al paquete financiero del próximo ejercicio fiscal la ampliación de la emisión de licencias permanentes.

Esta es una noticia crucial para la ciudadanía: el trámite de la licencia con vigencia indefinida se extenderá durante todo el 2026.

Por lo tanto, se hace un llamado a los habitantes para que organicen y programen con calma su proceso de solicitud. No es necesario apresurarse, ya que la posibilidad de obtener la licencia estará disponible a lo largo de todo el próximo año.

Además de la extensión del periodo, el gobierno implementará métodos que resulten útiles para optimizar la experiencia del solicitante. Estas herramientas tienen como fin ayudar a la agilización de los trámites, buscando reducir los tiempos de espera y hacer más eficiente el servicio ofrecido a la población.

