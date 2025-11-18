¿Sube el precio? Esto costará tramitar la licencia permanente en CDMX en 2026

¡Buenas noticias para los automovilistas! Debido a la gran demanda, el programa para obtener la licencia permanente tipo A en la Ciudad de México (CDMX) se extendió para todo 2026.

Esto significa que los conductores podrán obtener su cita a lo largo del año sin problemas, aunque muchos se han preguntado si el costo del trámite aumentará.

Precio para tramitar la licencia permanente en 2026 en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció durante una conferencia de prensa que el costo de la licencia permanente se mantendrá en mil 500 peso s, con el fin de no afectar el bolsillo de los capitalinos y mantener la estabilidad del programa.

Además, el periodo para obtener el documento oficial se extenderá hasta finales de 2026, con más citas disponibles y horarios ampliados por la gran demanda, esto luego de que los interesados reportaran tener que formarse desde la madrugada en los módulos habilitados para obtener una ficha o la falta de citas en el sistema.

Por otra parte, el precio de reposición se mantendrá en mil 99 pesos, y la línea de captura se puede obtener directamente en la página oficial de Semovi.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX

Antes de acudir, es importante contar con todos los documentos para que no te regresen o vuelvas a tener que sacar otra cita:



Identificación oficial original.

Línea de captura pagada.

Comprobante de domicilio; no mayor a 6 meses.

Licencia Tipo A vigente expedida por Semovi o comprobante de examen de conocimientos.

Si deseas tramitar la licencia en línea, necesitarás una cuenta de Llave CDMX para realizar el pago y agendar tu cita.

¿Cómo tramitar tu licencia permanente en CDMX?

Existen dos formas principales de hacerlo:

