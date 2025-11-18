¿De qué los acusan? Procesan a tres detenidos en marcha de la Generación Z en CDMX

Tres personas detenidas tras la marcha de la Generación Z del pasado sábado 15 de noviembre de 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) fueron vinculadas a proceso por el delito de robo y lesiones.

Como medida cautelar, el juez de control ordenó que cada uno de ellos acuda a firmar cada 15 días ante la unidad de supervisión ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Más detenidos tras marcha en el Zócalo, aún por definir su caso

Por otra parte, seis personas más pidieron duplicidad de término para que determine su situación jurídica.

A lo largo de la tarde se definirá la situación jurídica del resto de los involucrados, a quienes la Fiscalía de la CDMX acusa de distintos delitos.

En cada audiencia, la representación social expone los datos de prueba recabados por la policía capitalina y la policía de investigación, con los cuales busca sostener las imputaciones, obtener la vinculación a proceso y, en su caso, la prisión preventiva.

Información en desarrollo...