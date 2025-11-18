Golpes al narco en Tabasco: Cae “El Topo” y 7 sicarios tras balacera brutal balacera

Una jornada de alta intensidad en Tabasco permitió a las fuerzas federales y estatales asestar un duro golpe a la delincuencia organizada con la captura de ocho presuntos delincuentes en operativos distintos en Jalpa de Méndez y Macuspana.

Entre los detenidos figura Luis Alberto “N”, alias “El Topo”, un objetivo con orden de aprehensión, y una célula de siete sujetos que fueron aprehendidos tras una persecución con disparos de arma de fuego contra las autoridades.

Los operativos fueron coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Marina (Semar), FGR, Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales, demostrando un esfuerzo conjunto para combatir los delitos de alto impacto en la entidad.

¿Cómo fue la captura de "El Topo" en Tabasco?

La detención de Luis Alberto “N”, alias “El Topo”, fue un resultado directo de trabajos de investigación e inteligencia. Este sujeto era buscado con una orden de aprehensión vigente por delitos de narcomenudeo y portación de arma de fuego en la región de Jalpa.

Al momento de su captura en el municipio de Jalpa, se le aseguró un arsenal que incluía:



Una arma de fuego larga .

. 20 dosis de piedra (presunta cocaína o cristal).

15 dosis de marihuana.

Dinero en efectivo y una motocicleta.

Capturan a 8 presuntos delincuentes en #Tabasco



En Jalpa fue detenido Luis Alberto, alias “El Topo”, señalado como traficante de armas y drogas.



En Macuspana cayeron otros 7 por narcomenudeo y posible tráfico de armas.



Todos quedaron a disposición del Ministerio Público. pic.twitter.com/C43ddxZcVq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 18, 2025

Balacera en Macuspana: Siete hombres detenidos

El segundo operativo, de naturaleza caótica, ocurrió en el municipio de Macuspana. Agentes que realizaban patrullajes preventivos observaron a siete personas intercambiando bolsas con presunta droga.

Al notar la presencia policial, los individuos huyeron y realizaron detonaciones de arma de fuego contra los efectivos, desatando una persecución.

Tras darles alcance, se logró detener a los siete sujetos, asegurándoles cinco armas de fuego cortas, diversas dosis de marihuana y ocho equipos telefónicos.

En total, los ocho detenidos, junto con las armas de fuego, drogas, dinero y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Será esta autoridad quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso por los delitos de portación de armas, narcomenudeo y la agresión a la autoridad.

