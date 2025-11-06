Trump anuncia que baja el precio de Ozempic, medicamento para reducir peso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo pública una importante alianza este jueves para disminuir el costo de ciertos fármacos populares utilizados para la pérdida de peso, como Ozempic y Wegovy. Como parte de este acuerdo, también se garantizará una mayor cobertura de estos productos dentro de los programas de salud federales, Medicare y Medicaid.

Trump anuncia alianza para reducir costos de medicamentos para la pérdida de peso y diabetes

El pacto, concretado con las empresas farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly, tiene como objetivo primordial facilitar el acceso a estos tratamientos que se han popularizado enormemente entre las personas que buscan reducir peso. Es importante señalar que uno de los fármacos principales, Ozempic, también cumple una función vital en el manejo de la diabetes tipo 2 y otras condiciones médicas.

La administración estadounidense, a través de su nueva iniciativa conocida como TrumpRx, que emplea el mecanismo de "nación más favorecida", logró una reducción significativa en los precios. El costo mensual de Ozempic y Wegovy, que actualmente se sitúa en 1,000 y 1,350 dólares, respectivamente, descenderá a 350 dólares para aquellos que los adquieran mediante este programa.

Adicionalmente, se estableció un costo inicial de 150 dólares por la dosis de las versiones en presentación oral de estos medicamentos, clasificados como GLP-1 (nombre que reciben por imitar una hormona intestinal que regula el apetito y el azúcar). Estas nuevas presentaciones aún se encuentran en etapa de evaluación.

Cobertura de tratamientos para obesidad se ampliará en Medicare a partir del próximo año

Según un informe explicativo difundido por la Casa Blanca, esta disminución en el precio de los medicamentos permitirá que los programas Medicare y Medicaid puedan incluir la cobertura de tratamientos para la obesidad en adultos, representando un costo "drásticamente inferior" para los contribuyentes.

Al revelar los detalles del pacto en el Despacho Oval, el presidente Trump enfatizó que esta medida tiene la capacidad de "salvar vidas y mejorar la salud de millones de estadounidenses". El acuerdo incluye específicamente la ampliación de la cobertura y la reducción de precios para los tratamientos contra la obesidad conocidos como Wegovy y Zepbound, ambos tratamientos estrella de las farmacéuticas involucradas.

Este anuncio es la más reciente acción emprendida por la administración de Trump para contener la escalada de precios de los fármacos.

