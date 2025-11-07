Clima cambiará en México: llegan heladas y temperaturas de O °C

El país ha registrado cambios significativos en sus temperaturas esta semana, registrándose altas temperaturas, pero sin descartar la presencia del descenso de temperatura en noviembre. ¿Cuál será el clima en México este 7 de noviembre de 2025?

Este jueves el Servicio Meteorológico Nacional informó que inicia la vigilancia de un nuevo frente frío, que ingresará al norte del país durante el fin de semana. ¿Qué zonas serán las más afectadas?

Clima en México: temperaturas 7 de noviembre 2025

Inestabilidad en niveles altos de la atmosfera, una vaguada en niveles medios extendida sobre la península de Yucatán, aunado a un canal de baja presión en el sureste de México y el ingreso de humedad proveniente del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones.

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmosfera, mantendrá nubosidad escasa y sin lluvias en el resto del territorio nacional. Además, persistirá el ambiente de muy frío a frío, con posibles heladas al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Estados con lluvias 7 de noviembre de 2025

Intervalos de chubascos: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz (región Olmeca).

Pronóstico de temperaturas mínimas en México

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Clima CDMX: así estarán las temperaturas 7 de noviembre 2025

En el Valle de México se espera cielo despejado durante el día con bruma. Por la mañana, ambiente frío y muy frío con posibles heladas en zonas altas de la región.

Por la tarde, ambiente cálido y sin probabilidad de lluvia. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C, y de 5 a 0 °C en zonas altas; y la máxima de 23 a 25 °C.

En Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C, y de -5 a 0 °C en zonas montañosas del Estado de México; así como una máxima de 21 a 23 °C.

