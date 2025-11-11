Logo InklusionSitio accesible
¿Lo sentiste? Reportan sismo de 2.3 con epicentro en Coyoacán, CDMX hoy 10 de noviembre

El sismo de magnitud 2.3 tuvo un kilómetro de profundidad en Coyoacán. Hasta el momento las autoridades no reportan daños tras el movimiento telúrico.

El SSN reportó un sismo de magnitud 2.3 en Coyoacán, CDMX|SSN
Escrito por: Oscar Morales
El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró un sismo de magnitud 2.3 con epicentro en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México y una profundidad de un kilómetro la noche de este lunes 10 de noviembre de 2025. Hasta el momento no se reportan afectaciones.

