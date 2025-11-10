¡Abrígate y extrema precauciones! El frente frío 13 traerá lluvias torrenciales, “Norte” y posible nieve en el país

El frente frío número 13 se está haciendo sentir con fuerza en buena parte del país. Durante esta noche y madrugada del lunes, el sistema recorrerá lentamente el litoral del Golfo de México, interactuando con una vaguada polar y un canal de baja presión. Esto provocará lluvias intensas y torrenciales en varios estados del sureste, además de un marcado descenso de temperaturas y un evento de “Norte” con rachas que podrían alcanzar los 110 km/h.

¿En qué estados lloverá este 10 de noviembre?

Lluvias intensas: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas

Lluvias muy fuertes: Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí

¡Continúan las lluvias!⛈️



De acuerdo con el pronóstico de las 18:00 h de @conagua_clima, durante esta noche y madrugada del lunes, el frente frío núm. 13 recorrerá lentamente el litoral del golfo de México, interaccionando en altura con una vaguada polar y en superficie con un… pic.twitter.com/54p7MNwgF2 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 10, 2025

El aire ártico que acompaña al frente frío también provocará heladas y bancos de niebla en el norte, noreste, centro y oriente del país. En las costas de Tamaulipas, Veracruz y el golfo de Tehuantepec, el “Norte” generará oleaje elevado de hasta 5 metros, mientras que en Tabasco y Campeche el viento alcanzará rachas de 50 km/h.

Por si fuera poco, se prevén caídas de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote, por lo que las autoridades llaman a extremar precauciones si se viaja por carreteras de montaña.

Estados más afectados por el frente frío 13

Mañana, 10 de noviembre, el sistema avanzará hacia la Península de Yucatán, dejando lluvias torrenciales en Veracruz y Oaxaca, además de lluvias intensas en Puebla, Chiapas y Tabasco. En el resto del país dominará el ambiente frío a fresco con cielo nublado y poco potencial de lluvia.

Las temperaturas mínimas podrían bajar hasta los -15 °C en zonas altas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 °C en estados del centro como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El evento de “Norte” continuará con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y con oleaje de hasta 5 metros. Estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, espectaculares y cortes de energía eléctrica.

Clima para la CDMX y el Estado de México

En el Valle de México, este lunes se espera un ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla en zonas altas. El cielo permanecerá nublado todo el día, con lluvias ligeras por la mañana y tarde.



Temperatura mínima en CDMX: de 6 a 8 °C

Temperatura máxima: de 13 a 15 °C

Temperatura mínima en Edomex: de 0 a 2 °C

Temperatura máxima en Edomex: de 12 a 14 °C

Vientos: del norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h

Autoridades recomiendan evitar cambios bruscos de temperatura, abrigo adecuado, y precaución al conducir, especialmente en zonas montañosas o con neblina.