¡Abrígate y extrema precauciones! El frente frío 13 traerá lluvias torrenciales, “Norte” y posible nieve en el país
El frente frío 13 avanza por el país con lluvias intensas, heladas y rachas de viento peligrosas; conoce qué estados serán los más afectados.
El frente frío número 13 se está haciendo sentir con fuerza en buena parte del país. Durante esta noche y madrugada del lunes, el sistema recorrerá lentamente el litoral del Golfo de México, interactuando con una vaguada polar y un canal de baja presión. Esto provocará lluvias intensas y torrenciales en varios estados del sureste, además de un marcado descenso de temperaturas y un evento de “Norte” con rachas que podrían alcanzar los 110 km/h.
¿En qué estados lloverá este 10 de noviembre?
- Lluvias intensas: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas
- Lluvias muy fuertes: Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí
¡Continúan las lluvias!⛈️— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 10, 2025
De acuerdo con el pronóstico de las 18:00 h de @conagua_clima, durante esta noche y madrugada del lunes, el frente frío núm. 13 recorrerá lentamente el litoral del golfo de México, interaccionando en altura con una vaguada polar y en superficie con un… pic.twitter.com/54p7MNwgF2
El aire ártico que acompaña al frente frío también provocará heladas y bancos de niebla en el norte, noreste, centro y oriente del país. En las costas de Tamaulipas, Veracruz y el golfo de Tehuantepec, el “Norte” generará oleaje elevado de hasta 5 metros, mientras que en Tabasco y Campeche el viento alcanzará rachas de 50 km/h.
Por si fuera poco, se prevén caídas de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote, por lo que las autoridades llaman a extremar precauciones si se viaja por carreteras de montaña.
⚠️¡Importante! Desde el #SMNmx te informamos sobre las #CondicionesMeteorológicasAdversas para esta tarde y mañana lunes, debido al #FrenteFrío núm. 13.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 9, 2025
Mñana se esperan #Lluvias de intensas a torrenciales en regiones de #Veracruz, #Oaxaca, #Puebla, #Chiapas y #Tabasco. pic.twitter.com/pk58BKfqvP
Estados más afectados por el frente frío 13
Mañana, 10 de noviembre, el sistema avanzará hacia la Península de Yucatán, dejando lluvias torrenciales en Veracruz y Oaxaca, además de lluvias intensas en Puebla, Chiapas y Tabasco. En el resto del país dominará el ambiente frío a fresco con cielo nublado y poco potencial de lluvia.
Las temperaturas mínimas podrían bajar hasta los -15 °C en zonas altas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 °C en estados del centro como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
El evento de “Norte” continuará con rachas de 90 a 110 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y con oleaje de hasta 5 metros. Estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, espectaculares y cortes de energía eléctrica.
Clima para la CDMX y el Estado de México
En el Valle de México, este lunes se espera un ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla en zonas altas. El cielo permanecerá nublado todo el día, con lluvias ligeras por la mañana y tarde.
- Temperatura mínima en CDMX: de 6 a 8 °C
- Temperatura máxima: de 13 a 15 °C
- Temperatura mínima en Edomex: de 0 a 2 °C
- Temperatura máxima en Edomex: de 12 a 14 °C
- Vientos: del norte de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h
Autoridades recomiendan evitar cambios bruscos de temperatura, abrigo adecuado, y precaución al conducir, especialmente en zonas montañosas o con neblina.
¿Sabes qué es un frente frío? ❄️— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 9, 2025
Te hemos contado sobre la próxima llegada del #FrenteFrío 13, el cual se sentirá un descenso de la temperatura en el norte y noreste del país, dejando lluvias en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, San… pic.twitter.com/un0rDuXpRY