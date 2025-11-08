¡Buenas noticias! Dan de alta a dos pequeños, víctimas de la explosión en La Concordia

La Secretaría de Salud Pública capitalina comunicó el alta hospitalaria de dos niños que habían estado bajo tratamiento médico intensivo tras la explosión de una pipa en La Concordia.

Esto marca un avance significativo en la recuperación de las personas afectadas, destacando la eficiencia y el compromiso del sistema de salud ante la emergencia. Los infantes, identificados como Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, ambos de dos años, han finalizado sus respectivos procesos de atención con resultados altamente favorables, permitiéndoles regresar a sus hogares para continuar su vida.

El pequeño Isaí Santiago concluyó su tratamiento satisfactoriamente en las instalaciones del Hospital Tacubaya, donde fue sometido a todos los procedimientos necesarios para su restablecimiento.

Por su parte, la niña Jazlyn Azuleth fue atendida fuera del país, culminando su rehabilitación en el prestigioso Hospital Shriners, ubicado en la ciudad de Galveston, Texas, en los Estados Unidos.

El personal médico que supervisó su caso reportó que su progreso fue excepcional, mostrando una respuesta muy positiva a los cuidados especializados recibidos en el centro hospitalario norteamericano.

Con la salida de estos dos niños, el número de pacientes en las unidades de salud se ha reducido considerablemente. Actualmente, solo una persona sigue recibiendo cuidados hospitalarios. Se trata de Yaneth Guadalupe Guerrero López, una joven de 22 años, cuyo estado requiere de atención continua.

La paciente está siendo tratada en el Instituto Nacional de Rehabilitación, una institución clave que le proporciona un tratamiento completo y específico, adaptado a sus necesidades.

La Fundación Michou y Mau juega un papel crucial en la atención de Jazlyn

La posibilidad de que las víctimas hayan logrado su sanación integral es un testimonio del esfuerzo conjunto y bien organizado de las principales entidades del sector salud.

Un punto crucial en el caso de la menor Jazlyn Azuleth fue la participación de la Fundación Michou y Mau. La Secretaría de Salud extendió un amplio reconocimiento y gratitud a la organización por el apoyo fundamental brindado.

Su colaboración fue esencial para la transferencia de la pequeña y para garantizar que recibiera cuidado médico de alta especialidad en el Hospital Shriners en el extranjero. Esta asistencia garantizó que la niña contara con el tratamiento idóneo para su total restablecimiento.

