¡CDMX a 1°C! Seis alcaldías amanecerán con heladas este 11 de noviembre, hay alerta naranja

El invierno todavía no llega oficialmente, pero la Ciudad de México ya empieza a sentir su primer respiro helado. Las autoridades capitalinas encendieron las alarmas este lunes al activar la alerta naranja por bajas temperaturas en seis alcaldías, donde el termómetro podría rozar apenas los tres grados durante la madrugada del martes 11 de noviembre.

El llamado es claro: abrígate, cuida tu salud y toma precauciones, porque el descenso de temperatura será notable, sobre todo en las zonas altas del sur y poniente de la capital.

¿En qué alcaldías se activó la alerta naranja por frío hoy ?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la alerta aplica para las alcaldías:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En estas zonas se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados, con posibilidad de heladas al amanecer. La recomendación es evitar exposiciones prolongadas al aire libre y mantenerse atento a cualquier cambio brusco del clima.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la tarde y noche del lunes 10/11/2025 y la madrugada y mañana del martes 11/11/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/WvtCSpBJGx — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2025

Recomendaciones ante el frío en CDMX

La SGIRPC recordó que durante los frentes fríos es importante proteger a los sectores más vulnerables, como niños, personas mayores y mujeres embarazadas.

También se sugiere mantener la piel hidratada usando cremas humectantes y ventilar adecuadamente los espacios cerrados si se utilizan calentadores o chimeneas, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las autoridades aprovecharon para recordar la importancia de mantener al día las vacunas contra Covid-19, influenza y neumococo, pues las infecciones respiratorias tienden a incrementarse en esta temporada.

Gorro y guantes: Los indispensables para "calentarte" con las bajas temperaturas de la CDMX

Si te toca salir temprano, no lo pienses dos veces: usa dos o tres capas de ropa, cúbrete con un gorro y guantes, y opta por calzado caliente e impermeable. Además, una capa exterior resistente al viento y la lluvia puede marcar la diferencia entre un día soportable y una mañana congelante.

El frío llegó con fuerza a la capital, y aunque aún faltan semanas para el invierno, todo indica que este noviembre traerá más de una sorpresa helada.