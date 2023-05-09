Convierten una cárcel en un hotel de lujo en Australia

HM Prison Pentridge, una cárcel que cerró el hace 26 años, específicamente el 1 de mayo de 1997, ha vuelto a abrir sus puertas, ahora como un hotel de lujo, recinto de descanso, entretenimiento y restaurantes a sólo ocho kilómetros del distrito central de negocios de Melbourne, Australia.

La remodelación de la cárcel HM Prison Pentridge es uno de los proyectos de restauración de piedra azul de Preseli más grandes que jamás se habían realizado en Australia y ahora es una de las 40 conversiones de prisiones a hoteles en el mundo.

Una cárcel de 170 años de antigüedad y ahora hotel de lujo

La pieza central de la remodelación es The Interlude, se trata del primer retiro urbano del mundo, donde el lugar es una cárcel remodelada, cuenta con 19 suites exclusivas Heritage, cada una reconstruida a partir de cuatro o cinco celdas originales.

Habitaciones que cuentan con techos abovedados de ladrillo, las puertas de las celdas son las originales y paredes de piedra azul de Preseli; trabajadores tardaron en demoler cada pared entre celdas, dos semanas.

Una cárcel con una sorpresa subterránea para relajarse

Ahora en esta cárcel, los huéspedes disfrutan de una piscina subterránea para relajarse a la luz de las velas; los trabajadores tardaron tres meses en excavar y retirar 250 toneladas de roca, aunque valió la pena, porque el resultado fue un santuario tallado en piedra azul y basalto y podría ser una de las albercas más especiales del mundo.

cárcel Australia alberca|ENEX

Una cárcel con comida, vinos y recorridos

El bar son antiguas celdas convertidas en cabinas y cuenta con una bodega de vinos que alguna vez fue también celda, los visitantes exploran la evolución de estas bebidas a través de los 525 vinos que ofrece la enoteca Olivine.

Esta cárcel cuenta con su propia galería de arte donde se exhiben piezas de artistas locales emergentes, el hotel tiene 106 habitaciones y un espacio para conferencias.

cárcel Australia suites|ENEX

¿Cómo era la cárcel HM Prison Pentridge?

La prisión HM Pentridge comenzó a operar en 1851 y cerró 146 años después, las paredes son de piedras que presos extranjeron del lugar entre los años 1850 y 1860, era una fortaleza de más de seis kilómetros de muros interiores y exteriores de piedra azul que medían seis metros de altura.

Contaba con varios panópticos en los patios de ejercicios de la prisión, fueron construidos en 1850 y tienen forma de una rueda de carreta, se les conocía como patios de ventilación donde a los reclusos se les concedía una hora al día para hacer ejercicio de forma aislada, sólo existen ocho patios de ventilación de este estilo en el mundo y HM Prison Pentridge cuenta con tres.

El terreno en el que se construyó esta cárcel era un área sagrada para los Wurundjeri, un pueblo de la nación aborigen australiana, era un lugar de reunión tradicional y fuente de agua, plantas y animales.