Estado crítico en calzada Ignacio Zaragoza por socavones: Hundimientos congestionan el tránsito en CDMX

La vigilancia sobre los hundimientos en la calzada Ignacio Zaragoza sigue siendo prioritaria. El primer socavón, que se formó en la intersección con Canal de San Juan, abrió una afectación considerable en la vialidad.

Este percance, provocado por el paso de una pipa el miércoles 13 de agosto, ha movilizado a las autoridades, quienes ya han posicionado maquinaria y los materiales necesarios para restaurar el drenaje dañado y sellar el agujero.

Hundimientos en calzada Ignacio Zaragoza afectan gravemente la vialidad en la CDMX

A pesar de que el área se encuentra debidamente señalizada, las labores de reparación aún no han comenzado. La inacción anticipa un periodo de tránsito intenso en los próximos días, por lo que se ha sugerido a los automovilistas tomar rutas alternativas como el Eje 1 Norte.

A un kilómetro y medio de distancia del primer incidente, la situación en la misma avenida tampoco ha mejorado. El segundo colapso de la superficie, registrado desde el 12 de agosto en la vía lateral y a la altura de la calle Río Churubusco, permanece sin atención.

Al igual que el otro punto de afectación, solo se ha instalado señalización para alertar a los conductores. No hay presencia de personal ni equipo que indique una pronta corrección de la falla, lo que amplía la zona de conflicto vial en una de las rutas más transitadas de la capital.

Las reparaciones en la intersección de Canal de San Juan aún no han comenzado

En ambos lugares, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están presentes para dirigir el tráfico y mitigar, en la medida de lo posible, la congestión vehicular.

Las dos averías en el pavimento continúan representando un desafío diario para la movilidad en el oriente de la Ciudad de México.