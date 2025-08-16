Exconvicto discute y le dispara a un hombre frente al IMSS de Iztapalapa; esposa lo reconoció

Un hombre de 43 años, con un extenso historial delictivo que incluye seis ingresos previos al sistema penitenciario, fue detenido por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) minutos después de que presuntamente asesinara a un hombre tras una discusión en la alcaldía Iztapalapa.

La captura fue posible gracias a la valiente intervención de la esposa de la víctima, quien presenció el crimen y señaló directamente al agresor mientras este intentaba huir.

De manera concreta, los hechos ocurrieron en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, a pocos pasos del IMSS Hospital General 47, donde una riña verbal escaló a un homicidio a plena luz del día.

¿Qué pasó en la Vicente Guerrero, Iztapalapa? Riña termina en homicidio

Alertados por los operadores del C2 Oriente sobre una persona herida por arma de fuego, policías de la SSC acudieron al cruce de las calles Combate de Celaya y Primera de Aurelio Meneses. Al llegar, encontraron sobre la banqueta a un hombre de 35 años, inconsciente y con visibles manchas de sangre.

Paramédicos que llegaron al lugar solo pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales, a consecuencia de una herida de proyectil de arma de fuego en el tórax.

"Él fue": Pareja de la víctima identifica al asesino de Iztapalapa, CDMX

En el lugar de los hechos, una mujer de 34 años se identificó como la esposa de la víctima y se convirtió en la pieza clave para la captura del responsable. Narró a los oficiales que, momentos antes, su esposo tuvo una discusión con un sujeto, quien sorpresivamente sacó un arma de fuego y le disparó.

Mientras los oficiales la entrevistaban, la mujer señaló a un hombre que corría a pocos metros de distancia y lo identificó sin dudar como el asesino.

Criminal tiene delitos desde el 2007; ha estado 6 veces en prisión

Con la señalización directa de la testigo, los efectivos iniciaron una persecución y lograron interceptar al posible agresor, un hombre de 43 años. Al ser plenamente reconocido por la esposa de la víctima en el lugar, fue detenido.

Tras un cruce de información, se confirmó que el detenido es un exconvicto con un largo historial. Cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre los años 2007 y 2025, por delitos como Lesiones, Robo Agravado, Robo Calificado y Portación de arma de fuego sin licencia.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

