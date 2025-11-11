¡Caos en el Metro CDMX hoy! Retrasos en la Línea 9, 2 y 8; piden agilizar el avance
El Metro CDMX comienza con retrasos en la Línea 9, 2 y 8, usuarios piden agilizar el avance de trenes; te compartimos las últimas noticias EN VIVO.
¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 11 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
EN VIVO
¿Qué pasa en la Línea 9 del Metro CDMX?
A través de redes sociales, algunos usuarios reportan que la Línea 9 no funciona bien e incluso recomiendan tomar rutas alternas; sin embargo, no dan detalles del problema.
No sirve la linea 9, tomen rutas alternas— alan (@AlanPuntos002) November 11, 2025
Problemas en la Línea 2, ¿qué pasa?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, aseguran que los vagones se van parando en cada estación; piden agilizar el avance.
Autoridades aseguran que la Línea presenta alta afluencia; sin embargo, ya aseguraron que el avance está siendo agilizado.
Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 2, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 11, 2025
Tren detenidos entre Aculco y Apatlaco
Usuarios reportan retrasos en la Línea 8, aseguran que los vagones están detenidos entre Aculco y Apatlaco.
Línea 8: tren detenido entre Aculco y Apatlaco. 😓— P0sada (@david_noexistee) November 11, 2025
Piden agilizar avance de trenes en la Línea 2
Usuarios reportan retrasos en la Línea 2 en dirección a Cuatro Caminos; aseguran que uno de los vagones se detuvo por al menos 8 minutos.
Agilice la movilidad en línea 2 dirección 4 caminos. Se detuvo un vagón por lo menos más de 8 minutos— MORA CRUZ PAMELA (@Pammora834) November 11, 2025
Retrasos en la Línea 9, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 9, aseguran estar detenidos en Chilpancingo; piden agilizar el avance de trenes.
Autoridades aseguran que la circulación ya ha sido agilizada.
Buen día. Se agiliza la circulación y salida de trenes desde las terminales en la Línea 9.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 11, 2025
Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden y utilizar la palanca únicamente en caso de emergencia. Tu colaboración ayuda a mantener un viaje…
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 21° C Mín. 8° C. pic.twitter.com/AgOYxs5CGY— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 11, 2025