Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Caos en el Metro CDMX hoy! Retrasos en la Línea 9, 2 y 8; piden agilizar el avance

El Metro CDMX comienza con retrasos en la Línea 9, 2 y 8, usuarios piden agilizar el avance de trenes; te compartimos las últimas noticias EN VIVO.

Notas
Seguridad
Escrito por: Fernanda Benítez - Alejandra Gómez
Compartir nota
Metro CDMX hoy 11 de noviembre 2025
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|FIA

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 11 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

EN VIVO

¿Qué pasa en la Línea 9 del Metro CDMX?

A través de redes sociales, algunos usuarios reportan que la Línea 9 no funciona bien e incluso recomiendan tomar rutas alternas; sin embargo, no dan detalles del problema.

Problemas en la Línea 2, ¿qué pasa?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, aseguran que los vagones se van parando en cada estación; piden agilizar el avance.

Autoridades aseguran que la Línea presenta alta afluencia; sin embargo, ya aseguraron que el avance está siendo agilizado.

Tren detenidos entre Aculco y Apatlaco

Usuarios reportan retrasos en la Línea 8, aseguran que los vagones están detenidos entre Aculco y Apatlaco.

Piden agilizar avance de trenes en la Línea 2

Usuarios reportan retrasos en la Línea 2 en dirección a Cuatro Caminos; aseguran que uno de los vagones se detuvo por al menos 8 minutos.

Retrasos en la Línea 9, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 9, aseguran estar detenidos en Chilpancingo; piden agilizar el avance de trenes.

Autoridades aseguran que la circulación ya ha sido agilizada.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

CDMXMetro CDMXTransporte en México

Notas