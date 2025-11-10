Logo InklusionSitio accesible
¡Colapso en el Metro CDMX HOY! Retrasos en la Línea 2, 12, A y B; piden agilizar el servicio de trenes

El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en la Línea 2, usuarios aseguran esperar más de 10 minutos por el paso de los trenes; noticias EN VIVO.

Escrito por: Fernanda Benítez
Metro CDMX hoy 10 de noviembre 2025: Avance de trenes
Retrasos en la Línea 2, Línea A, Línea B y Línea 12, ¿qué pasa?|FIA

¡Atención, usuarios! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 10 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

EN VIVO

Vagón detenido en la Línea 2, ¿qué está pasando?

Usuarios aseguran estar detenidos en la estación Popotla, Línea 2, por más de 10 minutos; piden agilizar el avance de trenes.

Marcha lenta en estaciones de la Línea A

Usuarios reportan avance lento en la Línea A; piden a las autoridades agilizar el avance de trenes.

Sin avance en la Línea 12; piden agilizar el avance de trenes

Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, aseguran estar detenidos en la estación Pantitlán; piden agilizar el servicio de trenes.

Retrasos en la Línea B, ¿qué está pasando?

Sin avance en la Línea B, usuarios aseguran que la estación Ciudad Azteca, en dirección a Buenavista, comienza a llenarse y las unidades no avanzan.

Retrasos en la Línea 2; piden agilizar el avance de trenes

Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren; piden agilizar la circulación.

Autoridades del Metro CDMX asegura que la circulación ya se está agilizando.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

Notas