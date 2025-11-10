¡Colapso en el Metro CDMX HOY! Retrasos en la Línea 2, 12, A y B; piden agilizar el servicio de trenes
El Metro CDMX comienza la semana con retrasos en la Línea 2, usuarios aseguran esperar más de 10 minutos por el paso de los trenes; noticias EN VIVO.
¡Atención, usuarios! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 10 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
EN VIVO
Vagón detenido en la Línea 2, ¿qué está pasando?
Usuarios aseguran estar detenidos en la estación Popotla, Línea 2, por más de 10 minutos; piden agilizar el avance de trenes.
10min y contando vagón 2236 y Metro popotla parado cada vez sube más gente. La foto es del vagón d mujeres #L2 #metro pic.twitter.com/RWRAqW7cdz— Fabian (@Fabian_Daddy) November 10, 2025
Marcha lenta en estaciones de la Línea A
Usuarios reportan avance lento en la Línea A; piden a las autoridades agilizar el avance de trenes.
Pusieron marcha lenta por frío en la linea A o como !!! Todos los malditos dias lento el avanze— abidaibarrera (@abidaibarrera92) November 10, 2025
Sin avance en la Línea 12; piden agilizar el avance de trenes
Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, aseguran estar detenidos en la estación Pantitlán; piden agilizar el servicio de trenes.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 10, 2025
Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia.
Retrasos en la Línea B, ¿qué está pasando?
Sin avance en la Línea B, usuarios aseguran que la estación Ciudad Azteca, en dirección a Buenavista, comienza a llenarse y las unidades no avanzan.
Linea B tren en ciudad azteca llenándose y sin avance! Dirección Buenavista— Jared di Angelo (@JareddiAngelo1) November 10, 2025
Retrasos en la Línea 2; piden agilizar el avance de trenes
Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren; piden agilizar la circulación.
Autoridades del Metro CDMX asegura que la circulación ya se está agilizando.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 2.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 10, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 16° C Mín. 10° C. pic.twitter.com/kApJ3Ax1Xw— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 10, 2025