¡15 días sin suministro! Corte de agua masivo en CDMX: Lista de alcaldías afectadas

La CDMX enfrenta un nuevo corte de agua masivo que durará 15 días, según confirmó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA). El recorte del suministro comenzó el jueves 6 de noviembre a las 11:00 horas, debido a los trabajos de rehabilitación urgentes en el Pozo Tecómitl 13, una fuente clave que abastece al acueducto Chalco-Xochimilco.

De acuerdo con el comunicado oficial, el corte de agua de la CDMX busca mejorar la infraestructura hídrica y garantizar un servicio más eficiente en el mediano plazo. Sin embargo, mientras se realizan los trabajos, miles de habitantes deberán enfrentar días complicados con baja presión o ausencia total de agua.

¿Qué alcaldías serán afectadas por el corte de agua CDMX?

El corte de agua en la CDMX impactará principalmente a las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, donde se prevé una disminución notable en el caudal disponible.

Las colonias que serán afectadas en estos días son:

Milpa Alta



Barrio de Noxcalco



San Antonio Tecómitl

Tláhuac



San Francisco Tlaltenco



San Pedro Tláhuac



San Juan Ixtayopan



San Nicolás Tetelco



San Andrés Mixquic

Las autoridades recomiendan almacenar agua suficiente para uso doméstico, priorizando la higiene, la preparación de alimentos y el consumo personal, especialmente durante los primeros días del corte.

¿Cuándo terminará el corte de agua CDMX?

La SEGIAGUA estimó que el corte de agua CDMX se mantendrá hasta el 21 de noviembre, siempre y cuando no surjan contratiempos en las reparaciones del pozo. Durante ese periodo, se realizarán pruebas de presión y limpieza de la red antes de restablecer completamente el suministro en todas las zonas afectadas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "¡QUEREMOS AGUA!": EJIDATARIOS CORTAN ENERGÍA A 7 POZOS Y DEJAN SIN SUMINISTRO A MANZANILLO

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de las alcaldías @AlcMilpaAlta y @TlahuacRenace:



👷‍♀️ Debido a trabajos de rehabilitación, el Pozo Tecómitl 13 dejará de aportar su caudal al acueducto Chalco-Xochimilco durante un tiempo aproximado de 15 días.



🛠️… pic.twitter.com/OOeXDr1S4P — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 6, 2025

Medidas y recomendaciones ante el corte de agua CDMX

Durante este corte de agua CDMX, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) habilitarán servicios de pipas gratuitas para las colonias más afectadas. Los ciudadanos podrán solicitar apoyo a través del número 55 5654 3210 o mediante la aplicación 'Agua CDMX'.

Además, se sugiere reutilizar agua de lluvia, evitar lavar autos y reducir al mínimo el uso de lavadoras o mangueras. La dependencia recordó que estos trabajos son temporales y buscan mejorar la presión del sistema hidráulico para toda la zona suroriente de la capital.