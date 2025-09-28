Pagó un taxi ilegal y fue asesinado; Detienen a sujeto que mató a golfista canadiense en EU

Un golfista originario de Canadá resultó asesinado por el conductor de un automóvil, después de que negoció un viaje como taxi fuera de regla y el turista se negó a pagar en Estados Unidos.

Giovanni Robinson, conocido como Mike, murió tras recibir impactos de bala en la ciudad de Sheboygan, Wisconsin el miércoles 24 de septiembre de 2025, informó el Departamento de Policía de Sheboygan Falls en un comunicado. Tenía 32 años de edad.

Robinson viajó a dicha comunidad estadounidense para jugar golf. Una semana después estaba programada la boda de su hermana. “La boda de mi hermana ahora será el funeral de mi hermano”, declaró a la cadena CNN Jacob, hermano de la víctima.

¿Cómo sucedió el crimen contra el golfista canadiense en Wisconsin?

Según el reporte de la fiscalía, después de su logro en el golf, el grupo intentó tomar un Uber para regresar a su hotel en Kohler, una villa en Wisconsin. Sin embargo, no lograron conseguir un viaje.

Decidieron caminar y luego negociar un viaje de pago en efectivo con un conductor sospechoso, identificado como Luis Cruz Burgos, de 35 años, residente de Sheboygan, detenido el viernes 26 de septiembre y acusado de homicidio imprudente de primer grado.

Confusión y violencia en la calle, testigos relatan los hechos

Una grabación de vigilancia recoge la conversación entre los hombres y Cruz Burgos, incluyendo que uno del grupo se negó a pagar “cuarenta dólares por cinco minutos de trabajo”.

Testigos indicaron que Cruz Burgos se alejó, pero luego regresó en su camioneta. Fue entonces cuando se escuchó un disparo y Robinson dijo: “Estoy muriendo”. Lydia Cirivello, cuñada de Robinson, contó que el cuñado de Giovanni pasó momentos desesperados sosteniéndolo para salvarlo.

¿Qué dijo el detenido por el asesinato del golfista Giovanni Robinson?

En sus declaraciones a la policía, Cruz Burgos negó inicialmente haber contactado a los hombres y aseguró no haber visto a nadie disparar. Más tarde reconoció haber hablado con el grupo, pero justificó su reacción por sentirse insultado. La familia de Robinson, que había celebrado recientemente el nacimiento de una bebé y se preparaba para la boda de su hermana, ahora enfrenta la muerte de un ser querido.

