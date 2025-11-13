Donald Trump firma la ley que pone fin al cierre más largo del gobierno de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles el proyecto de ley aprobado por el Congreso que pone fin al cierre del gobierno federal, el más prolongado en la historia del país, con 43 días de duración.

Con la rúbrica presidencial, el paquete de financiamiento entra en vigor y permite la reapertura inmediata de las agencias y dependencias federales que habían permanecido inactivas desde hace más de seis semanas.

El acuerdo fue respaldado por la Cámara de Representantes, con 222 votos a favor y 209 en contra, y previamente aprobado por el Senado, donde demócratas y republicanos dejaron atrás semanas de bloqueo legislativo para evitar mayores afectaciones a la economía estadounidense.

Un cierre histórico con graves efectos económicos en Estados Unidos

El cierre gubernamental afectó a cientos de miles de empleados federales, quienes trabajaron sin sueldo o fueron enviados a casa sin pago, además de provocar pérdidas económicas multimillonarias y el colapso temporal de varios servicios públicos.

Agencias clave como la Administración de Parques Nacionales, la Oficina de Seguridad del Transporte y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano fueron algunas de las más impactadas.

La parálisis también afectó la confianza de inversionistas, pues el prolongado conflicto político entre el Congreso y la Casa Blanca generó incertidumbre en los mercados financieros.

Trump celebra recuperación y destaca récords económicos

Durante la ceremonia de firma, Trump afirmó que el fin del cierre marca el inicio de una nueva etapa para el país, y aprovechó para destacar los logros económicos alcanzados durante su administración.

“Pudimos haber tenido leyes grandiosas. Pudimos haber alcanzado el precio más alto en la bolsa bursátil en los nueve meses que llevo. Si hace un año hubiéramos hablado de este récord, nadie lo habría creído”, señaló el mandatario. Trump también instó al Congreso a poner fin al filibusterismo, un mecanismo legislativo que permite bloquear leyes mediante prolongados debates, lo que —según dijo— ha obstaculizado el avance de proyectos clave de su gobierno.

El Congreso busca evitar nuevos bloqueos en Estados Unidos

El Congreso estadounidense se comprometió a trabajar en un presupuesto a largo plazo que garantice la estabilidad del financiamiento federal y evite otro cierre en los próximos meses.

Tanto demócratas como republicanos coincidieron en la necesidad de restaurar la confianza ciudadana y asegurar que los servicios esenciales no se vean nuevamente interrumpidos por disputas políticas.

Con la firma de Trump, el gobierno federal retoma oficialmente sus operaciones, cerrando así un capítulo que puso a prueba la resistencia de millones de trabajadores y la estabilidad institucional del país.

