EU: Congreso pone fin al cierre de gobierno, Cámara de Representantes logra acuerdo

La Cámara de Representantes acordó desde el Capitolio que el cierre de gobierno que ha mantenido a Estados Unidos en una crisis política, finalmente ha concluido.

Con 222 votos a favor la Cámara baja de Estados Unidose aprobó una legislación que pone fin al cierre de Gobierno que duró 43 días, el más largo en la historia del país.

Momentos antes de la confirmación, Benny Johnson, presidente republicano de la cámara, se mostró enfático al calificar al "shutdown" como una situación innecesaria y perjudicial.

El líder republicano aprovechó la tribuna para culpar directamente a los demócratas por la prolongación de la crisis, señalando que su partido siempre estuvo dispuesto a negociar y a mantener el funcionamiento gubernamental.

BREAKING: Speaker Johnson says the government shutdown is expected to end tonight:



"We believe the long national nightmare will be over tonight. It was completely and utterly foolish and pointless in the end."

— Benny Johnson (@bennyjohnson) November 12, 2025

Se disculpan con los afectados

Johnson extendió una disculpa a los millones de ciudadanos estadounidenses que han sufrido las consecuencias directas del cierre, incluyendo:



Cancelaciones de vuelos por la falta de personal federal.

por la falta de personal federal. Retrasos en los pagos y beneficios federales.

y beneficios federales. Interrupción de servicios en parques nacionales y agencias clave.

Momentos antes de la reapertura, Johnson afirmó que los republicanos están listos para retomar de inmediato una "agenda legislativa intensa" que incluye la aprobación de proyectos de ley clave antes de que concluya el año.

Democratic representative Adelita Grijalva of Arizona was sworn in to the US House by Speaker Mike Johnson, succeeding her late father and immediately signing a petition to release justice department files on Jeffrey Epstein — Reuters (@Reuters) November 12, 2025

¿Qué sigue para el congreso estadounidense?

El fin del cierre no significa el cese de las tensiones bipartidistas. Los republicanos, bajo el liderazgo de Johnson, deberán ahora enfocarse en:

- Negociar y aprobar los proyectos de ley de asignaciones restantes para financiar al gobierno a largo plazo, evitando futuros cierres.

- Impulsar una agenda de seguridad fronteriza e intentar avanzar en temas de política exterior, aprovechando el impulso de la reapertura.

El anuncio de Johnson genera optimismo respecto a la normalización de las operaciones federales, aunque el tono de confrontación sugiere que las disputas partidistas sobre el gasto y la política continuarán dominando el ambiente en el Congreso.

The peaceful sunset outside my office window tonight is a reminder to me that God still has His hand of blessing over our nation. Thankfully, after 42 long days, we will soon get our vote to finally end the painful Democrat Shutdown — and get the American government open and… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) November 12, 2025

¿Por qué sucedió el cierre de gobierno en Estados Unidos?

El cierre sucede porque el Congreso (los políticos demócratas y republicanos) no se pone de acuerdo a tiempo para aprobar el presupuesto anual del gobierno antes de la fecha límite. Sin esta aprobación, el gobierno federal se queda sin dinero legal para pagar sus gastos, por lo que tiene que suspender todos los servicios que no son de emergencia.

Los partidos usan el presupuesto como una forma de forzar a que se incluyan sus prioridades políticas más importantes. Por ejemplo, un partido exige dinero para construir un muro o financiar ciertos programas sociales, y si el otro se niega, se bloquea todo el acuerdo. Esta lucha política sobre en qué se debe gastar es la que provoca la parálisis y el cierre de las oficinas federales.