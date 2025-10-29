139 años de la Estatua de la Libertad: La historia detrás del surgimiento del icónico monumento

Este 28 de octubre se celebra el cumpleaños de la Estatua de la Libertad que se inauguró en esta misma fecha pero del año 1886, hace exactamente 139 años.

El presidente Grover Cleveland y dignatarios de Estados Unidos y Francia declararon al monumento como un símbolo de alianza franco-estadounidense durante la revolución del país americano.

¡Feliz cumpleaños a nuestra querida Estatua de la Libertad! 🗽🎂



Hoy hace 139 años, se inauguró este monumento, que ahora constituye un símbolo universal de libertad y esperanza para todos. pic.twitter.com/VUJ3cn6uLn — Ciudad de Nueva York (@nycgob) October 28, 2025

El nacimiento de un ícono mundial

Fue un regalo de Francia a Estados Unidos para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de EU, aunque se inauguró con diez años de retraso.

Su nombre oficial es "La Libertad iluminando al Mundo" (La Liberté éclairant le monde).

La estatua, obra del escultor Frédéric Auguste Bartholdi y con una estructura interna diseñada por Gustave Eiffel, fue desmontada en más de 300 piezas y enviada a través del Atlántico a bordo de la fragata Isère, llegando en más de 200 cajas.

The Statue of Liberty Turns 139 Years Old



Lady Liberty has become a universal symbol of freedom and hope. pic.twitter.com/uTyW7CTEtf — NTD (@NTD_Live) October 29, 2025

La inauguración

La dedicación oficial se celebró en lo que entonces era la Isla de Bedloe, hoy Isla de la Libertad, frente a la bahía de Nueva York.

Fue inaugurada por el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, en una gran ceremonia naval.

Simboliza la amistad inquebrantable entre Francia y Estados Unidos y sus valores republicanos compartidos de libertad y democracia.

On October 28, 1886, the Statue of Liberty was inaugurated.



Since that day, she has stood for generations as a powerful symbol of freedom and the promise of a brighter future.



Here’s to many more years of inspiring the world! 🗽✨ pic.twitter.com/sATS8thI5P — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) October 28, 2025

Datos curiosos del monumento

Durante años, fue la primera imagen que recibían los millones de inmigrantes que llegaban a la aduana de Ellis Island, convirtiéndose en el icono de la esperanza y el sueño americano.

La tabla que sostiene en su mano izquierda tiene grabada en números romanos la fecha de la Declaración de Independencia de EU: JULY IV MDCCLXXVI (4 de julio de 1776).

La estatua fue originalmente de un color cobre brillante (marrón-rojizo). El color verde azulado que vemos hoy es la pátina (óxido) que se formó de manera natural por la exposición al clima durante décadas.

A gift from France in 1886, the Statue of Liberty became a lasting symbol of freedom, hope, and opportunity for generations.



💭 What does Lady Liberty mean to you today? pic.twitter.com/DavMSvIekx — America250 (@America250) October 28, 2025

Su corona tiene siete picos o rayos, que representan los siete continentes y los siete mares, simbolizando la proyección universal de la libertad.

El ingeniero que diseñó la compleja estructura interna, el "esqueleto" de hierro, fue Gustave Eiffel, quien más tarde construiría la famosa Torre Eiffel en París.

La antorcha original de cobre fue reemplazada en 1986 por una réplica cubierta con láminas de oro de 24 quilates, para evitar el deterioro por las inclemencias del tiempo.