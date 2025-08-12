¡Tragedia en la ZMG! Estudiante de medicina muere al caer de un vehículo en movimiento en Zapopan

En las primeras horas de este 12 de agosto 2025, un joven estudiante de medicina, perdió la vida al caer de un vehículo en movimiento que circulaba por Periférico en el municipio de Zapopan, Jalisco.

La víctima se encontraba a bordo de un vehículo, cuando sacó su cuerpo por la ventana para sujetarse del porta equipaje, lamentablemente, el joven perdió el equilibrio y cayó en la acera, golpeándose fuertemente la cabeza.

Tras el grave accidente, el estudiante de medicina, quedó tendido a un costado de las jardineras de la ciclovía; paramédicos de la Cruz Verde de Zapopan, confirmaron su deceso. El cuerpo del joven fue llevado al anfiteatro de medicina forense; se desconoce su identidad.

El conductor de la auto fue presentado ante la Fiscalía de Jalisco, donde se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes al incidente.

Atropellan a repartidor de aplicación en calles de Guadalajara

Un joven repartidor, de aproximadamente 25 años de edad, fue atropellado en la Corona de Chaplita de Guadalajara, cuando iba abordo de una bicicleta; la víctima quedó tendida en la calle.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primero auxilios. El joven presentaba múltiples contusiones en la espalda, cuello y piernas, afortunadamente, no eran de gravedad.

La víctima fue trasladad a un hospital particular por parte de la aseguradora del auto involucrado en el atropellamiento; autoridades siguen investigando los hechos.

Asaltantes se llevan bolsa de dinero de ‘Mi Macro’, transporte público en Guadalajara

Tres hombres armados ingresaron a las instalaciones de ‘Mi Macro', transporte público que opera en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), para robar una de las maquinas de prepago.

Al lograr abrirla, se apoderaron de la bolsa de dinero que contenía la maquina; se presume que los delincuentes escaparon abordo de un vehículo. Hasta ahora se desconoce el monto robado.

Autoridades acudieron al lugar de los hechos; sin embargo, no lograron capturar a los responsables del robo. La Fiscalía de Jalisco está trabajando en las investigaciones de los hechos; no se dieron más actualizaciones del caso.